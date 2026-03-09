Il segreto di Spalletti per una Juventus vincente: il rapporto con il gruppo è la chiave, c'è fiducia da entrambe le parti

La Juventus di Spalletti ha un fattore in comune con quelle guidate da Thiago Motta e Tudor: dopo un periodo di grandissimo entusiasmo è sempre arrivato un buco nero fatto di delusione e rabbia.

La squadra è ricaduta più volte nelle stesse cattive abitudini, cestinando quanto di buono mostrato nelle settimane precedenti. Un passo indietro che ha riacceso immediatamente la spia dell’allarme, facendo tornare la solita domanda: quale fosse il vero problema alla base della mancanza di risultati.

C’è però una differenza sostanziale tra queste tre versioni della Juventus: il rapporto tra giocatori e allenatore. Spalletti, infatti, a differenza di Thiago Motta e Tudor, gode della piena fiducia di tutti - tifosi, giocatori e società - un dettaglio tutt’altro che secondario.

È apparso evidente come, con l’italo-brasiliano lo scorso anno e con il croato a inizio stagione, più di qualcuno non nascondesse alcuni dubbi. Anche tra i giocatori, che seguivano sì le indicazioni ricevute, ma senza condividerle fino in fondo.