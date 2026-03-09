Il segreto di Spalletti per una Juventus vincente: il rapporto con il gruppo è la chiave, c'è fiducia da entrambe le parti

Parole al miele. Di Luciano Spalletti verso i suoi ragazzi, come nel celebre “non vi cambierei per nessuno al mondo”, e dei giocatori nei confronti del loro allenatore.
Quella attuale, di certo, non resterà negli annali come la stagione migliore della Juventus. Tutt’altro.
Eppure la sensazione è che, nonostante le tante delusioni, nell’aria si respiri un inatteso profumo di positività. Gran parte del merito è del lavoro svolto dal tecnico di Certaldo, che in pochi mesi è riuscito a trasformare un ambiente depresso in uno nuovamente convinto dei propri mezzi.