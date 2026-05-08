Il Sassuolo punta a blindare Grosso, Carnevali: "Vogliamo andare avanti con lui"

Il Sassuolo è stato certamente tra le più belle realtà proposte da questo campionato di Serie A.
Presentatosi ai blocchi di partenza da neoprosso, ha disputato un torneo di altissimo livello, tanto da essersi stabilizzato costantemente nelle zone di classifica che gli garantivano un'assoluta tranquillità.
Ta gli artefici di questo grande cammino anche Fabio Grosso, allenatore il cui nome nelle ultime settimane è stato accostato anche a quello di altre società di Serie A.
L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parlando ai microfoni di 'Sky Sport' ha commentato la stagione della squadra neroverde e fatto anche il punto sulla posizione del suo tecnico.