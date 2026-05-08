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US Sassuolo Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il Sassuolo punta a blindare Grosso, Carnevali: "Vogliamo andare avanti con lui"

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Sassuolo

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, spiega: "La speranza è quella di vederci presto con Grosso per programmare".

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Il Sassuolo è stato certamente tra le più belle realtà proposte da questo campionato di Serie A.

Presentatosi ai blocchi di partenza da neoprosso, ha disputato un torneo di altissimo livello, tanto da essersi stabilizzato costantemente nelle zone di classifica che gli garantivano un'assoluta tranquillità.

Ta gli artefici di questo grande cammino anche Fabio Grosso, allenatore il cui nome nelle ultime settimane è stato accostato anche a quello di altre società di Serie A.

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parlando ai microfoni di 'Sky Sport' ha commentato la stagione della squadra neroverde e fatto anche il punto sulla posizione del suo tecnico.

  • "SAPEVAMO DI POTER AFFRONTARE LA SERIE A"

    "Da neopromosso non sai mai cosa potrà affrontare in un campionato così difficile, ma eravamo consapevoli di avere le qualità per poter affrontare la Serie A".

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  • "FARE PIU' PUNTI POSSIBILI"

    "La possibilità di andare in Conference League? Mancano ancora tre partite e il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Vedremo alla fine cosa saremo riusciti a fare, ma la cosa più importante è che daremo tutto".

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  • "VOGLIAMO CONTINUARE CON GROSSO"

    "La nostra volontà è quella di andare avanti con Grosso, un allenatore di grandissime qualità che può anche avere chiamate da club importanti. Ha un contratto con noi e la speranza è quella di vederci presto per programmare. La forza del Sassuolo è sempre stata la programmazione legata sia ai giocatori che all'allenatore".

  • "L'OBIETTIVO E' CRESCERE"

    "Sappiamo di essere una squadra piccola, ma che ha alle spalle una grandissima proprietà italiana. Le cose non sono mai cambiate, per noi l'obiettivo è sempre crescere, ma diventa complicato se i giocatori che cerchi di migliorare poi vanno in altri club, perché devi sempre ricominciare".

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