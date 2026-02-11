Goal.com
Leao Rabiot Nkunku MilanGetty
Nino Caracciolo

Il salto di qualità contro le piccole per provare ad accelerare: il calendario può sorridere al Milan

Il calendario potrebbe permettere al Milan di accelerare in campionato: per farlo però la squadra di Allegri è chiamata al salto di qualità contro le “piccole”.

Quattro partite che possono dare un volto diverso e ancora più sorridente a una stagione al momento più che positiva.

Il Milan di Massimiliano Allegri sta rispettando la tabella di marcia prefissata per raggiungere l’obiettivo dichiarato a inizio stagione di chiudere tra le prime quattro squadre in campionato.

Ma le prossime gare potrebbero permettere ai rossoneri di sognare ancora più in grande, a patto che Modric e compagni compiano quell’ulteriore salto di qualità contro le ‘piccole’ che fino a oggi è mancato.

  • CALENDARIO FAVOREVOLE

    Nelle prossime gare di campionato il Milan affronterà il Pisa il trasferta, il Como e il Parma in casae la Cremonese allo Zini. Quattro partite che potrebbero lanciare i rossoneri nella rincorsa verso il primo posto occupato dall’Inter.

  • SALTO DI QUALITÀ

    Per poter ambire al titolo il Milan è chiamato a migliorare il rendimento contro le “piccole” e le sfide contro Pisa, Parma e Cremonese rappresentano un banco di prova importante. La squadra di Allegri ha mostrato di faticare di più quando è chiamata a fare la partita ed è spesso andata in difficoltà contro le difese chiuse.

    Da questo punto di vista il Milan deve crescere e in tal senso l’arrivo a gennaio di un centravanti fisico come Fullkrug potrebbe essere un fattore importante.

  • TROPPI PUNTI PERSI CON LE PICCOLE

    Nel girone d’andata il Milan ha perso troppi punti contro le squadre della parte destra della classifica. Se quella contro la Cremonese nel match d’esordio di questa Serie A resta ancora oggi l’unico ko in campionato, la squadra di Allegri ha collezionato appena due punti negli incontri contro Pisa e Parma (2-2 in entrambi i casi). Una tendenza da invertire.

  • ESAME DERBY

    L’obiettivo del Milan in questo momento della stagione è chiaro: provare a vincere le prossime quattro gare per provare a mettere pressione all’Inter, avversario tra cinque turni di campionato. Un derby, quello in calendario l’8 marzo, che potrebbe davvero dire tanto – in un senso o nell’altro – nella corsa al tricolore.

