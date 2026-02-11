Il salto di qualità contro le piccole per provare ad accelerare: il calendario può sorridere al Milan

Per poter ambire al titolo il Milan è chiamato a migliorare il rendimento contro le “piccole” e le sfide contro Pisa, Parma e Cremonese rappresentano un banco di prova importante. La squadra di Allegri ha mostrato di faticare di più quando è chiamata a fare la partita ed è spesso andata in difficoltà contro le difese chiuse.

Da questo punto di vista il Milan deve crescere e in tal senso l’arrivo a gennaio di un centravanti fisico come Fullkrug potrebbe essere un fattore importante.