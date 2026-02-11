Il salto di qualità contro le piccole per provare ad accelerare: il calendario può sorridere al Milan

Quattro partite che possono dare un volto diverso e ancora più sorridente a una stagione al momento più che positiva.
Il Milan di Massimiliano Allegri sta rispettando la tabella di marcia prefissata per raggiungere l’obiettivo dichiarato a inizio stagione di chiudere tra le prime quattro squadre in campionato.
Ma le prossime gare potrebbero permettere ai rossoneri di sognare ancora più in grande, a patto che Modric e compagni compiano quell’ulteriore salto di qualità contro le ‘piccole’ che fino a oggi è mancato.