Il ritorno di Lukaku e la gestione di Conte con Hojlund e Lucca: chi gioca nell'attacco del Napoli in Supercoppa

Finalmente ci siamo. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il ritorno di Romelu Lukaku pare imminente.
L'attaccante belga lavora intensamente per recuperare la migliore condizione fisica dopo il grave infortunio subito la scorsa estate.
Adesso il peggio sembra alle spalle così Lukaku dovrebbe essere convocato da Conte per la Supercoppa Italiana che vedrà gli azzurri debuttare nella semifinale contro il Milan.
Il tecnico azzurro scopre il problema dell'abbondanza, almeno in attacco, dove dovrà gestire tre giocatori per una sola maglia: ma chi gioca tra Lukaku, Hojlund e Lucca?