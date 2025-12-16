Pubblicità
Lelio Donato

Il ritorno di Lukaku e la gestione di Conte con Hojlund e Lucca: chi gioca nell'attacco del Napoli in Supercoppa

Romelu Lukaku torna tra i convocati del Napoli per la Supercoppa Italiana e offre un'alternativa importante a Conte in attacco: la gestione con Hojlund e Lucca.

Finalmente ci siamo. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il ritorno di Romelu Lukaku pare imminente.

L'attaccante belga lavora intensamente per recuperare la migliore condizione fisica dopo il grave infortunio subito la scorsa estate.

Adesso il peggio sembra alle spalle così Lukaku dovrebbe essere convocato da Conte per la Supercoppa Italiana che vedrà gli azzurri debuttare nella semifinale contro il Milan.

Il tecnico azzurro scopre il problema dell'abbondanza, almeno in attacco, dove dovrà gestire tre giocatori per una sola maglia: ma chi gioca tra Lukaku, Hojlund e Lucca?

  • L'INFORTUNIO DI LUKAKU E IL LUNGO STOP

    La stagione di Romelu Lukaku, di fatto, non è ancora iniziata.

    Il bomber dei campioni d'Italia infatti si era fatto male durante l'amichevole contro l'Olympiacos del 14 agosto riportando un serio problema muscolare che aveva reso necessario l'intervento chirurgico.

    Dopo circa quattro mesi di stop ora Lukaku sembra pronto a tornare a disposizione di Antonio Conte. Anche se nessuno vuole correre rischi anche considerati età e precedenti del belga.

  • LUKAKU CONVOCATO PER LA SUPERCOPPA?

    Romelu Lukaku dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati per la Supercoppa Italiana.

    Una buonissima notizia per Antonio Conte che l'anno scorso aveva costruito il suo Napoli intorno all'attaccante e lo aspetta ovviamente a braccia aperte.

    Come detto sopra però il rientro di Lukaku sarà graduale, dunque difficilmente lo vedremo scendere in campo già contro il Milan.

    E magari il belga resterà in panchina anche nell'eventuale finalissima. Ma già il fatto di riaverlo almeno in panchina rappresenta comunque un fattore per Conte.

  • CHI GIOCA CONTRO IL MILAN: HOJLUND O LUCCA?

    Non sembrano insomma esserci dubbi su chi giocherà nell'attacco del Napoli in Supercoppa Italiana.

    Il titolare lì davanti, al momento, era e resta Rasmu Hojlund che peraltro sta facendo benissimo nonostante le ultime due prestazioni non esaltanti contro Benfica e Udinese.

    Anche perché Lorenzo Lucca, acquistato la scorsa estate prima dell'infortunio di Lukaku come suo vice, non ha invece fin qui mai convinto del tutto. 

    Tanto che se il belga dovesse recuperare al meglio non è esclusa una sua cessione già durante il mercato di gennaio.

    LUCCA LASCIA IL NAPOLI A GENNAIO?

    In estate, come detto, il Napoli aveva investito molto su Lorenzo Lucca ma le risposte dal campo non sono state fin qui positive.

    Per lui in stagione solo due goal in diciotto presenze complessive seppure molto poche da titolare.

    Dopo l'infortunio di Lukaku, infatti, Conte ha chiesto ed ottenuto un altro attaccante come Rasmus Hojlund che è subito diventato il nuovo titolare del ruolo.

    Ecco perché a gennaio Lucca potrebbe guardarsi intorno e trovare una squadra che gli permetta di giocare con continuità.

    Il direttore sportivo Manna, prima della sfida contro l'Udinese, ha peraltro mandato un messaggio piuttosto chiaro a Lucca: "Deve crescere, siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste per giocare a Napoli. Però è importante che anche i giocatori capiscano cosa significa giocare in una piazza diversa e la determinazione che va messa tutti i giorni, non solo in campo, in partita".

