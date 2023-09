Il ‘ritorno’ di Kjaer: da sicuro partente a titolare nel Derby con l’Inter

Dato nel corso dell’estate destinato a lasciare il Milan, Kjaer avrà una grande occasione contro l’Inter.

Quella vissuta da Simon Kjaer non è stata probabilmente la più indimenticabile delle estati.

Per settimane si è parlato di lui come di un giocatore ormai fuori dai piani del Milan ed il suo nome è stato accostato a quello di diversi club italiani e non solo.

Il suo sembrava un addio praticamente già scritto, ma le infinite strade del calciomercato non hanno portato a nessuna nuova destinazione e la cosa si è tradotta in una permanenza parsa ad un certo punto difficilmente pronosticabile.

Ora, ad un paio di settimane dalla chiusura della finestra estiva di mercato, il mondo per lui sembra essersi ribaltato. Non solo infatti continua a vestire la maglia rossonera, ma le circostanze lo porteranno, con ogni probabilità, ad essere uno dei protagonisti di quella che per il Milan è sin qui la sfida più importante di questa sua primissima parte di stagione: il Derby con l’Inter.