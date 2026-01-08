Pubblicità
Richard Martin

Il ritorno di Cristiano Ronaldo ha distrutto tutto ciò che Ole Gunnar Solskjaer stava costruendo al Manchester United: la sua seconda volta potrebbe essere un successo

Ole Gunnar Solskjaer ha ammesso che non avrebbe mai dovuto ingaggiare Cristiano Ronaldo al Manchester United. Ora se imparerà dagli errori commessi durante il suo primo mandato potrebbe avere successo con i Red Devils.

Forse Ole Gunnar Solskjaer avrebbe dovuto ascoltare Kieran McKenna quando ha saputo della possibilità che Cristiano Ronaldo tornasse al Manchester United nel 2021. Molti tifosi dei Red Devils sognavano il ritorno di Ronaldo all'Old Trafford da oltre un decennio, e la prospettiva di vederlo giocare sotto la guida di un altro giocatore iconico del passato dello United era il massimo per i più nostalgici.

Solskjaer aveva assistito da vicino all'ascesa di Ronaldo da adolescente all'Old Trafford e, comprensibilmente, era entusiasta all'idea che il plurivincitore del Pallone d'Oro guidasse il suo attacco. Ma l'attuale allenatore dell'Ipswich Town, McKenna, era preoccupato.

"'Come faremo a difenderci?', è stata la prima cosa che ha detto [McKenna]", ha ricordato Solskjaer al podcast norvegese NRK.

Nessun altro nel club voleva ascoltare McKenna, però, con tutte le magliette che il club stava per vendere, le prospettive commerciali e il fermento sui social media che si stava creando. Ma con il senno di poi, Solskjaer vorrebbe aver ascoltato il suo fidato assistente.

"Probabilmente è stata una scelta sbagliata per tutti noi", ha ammesso. "Ma in quel momento ci è sembrata la decisione giusta".

Sebbene il ritorno di Ronaldo abbia inizialmente scatenato un'ondata di euforia all'Old Trafford e lui abbia segnato molti goal nella sua prima stagione dopo il ritorno, ha anche distrutto tutto ciò che Solskjaer aveva costruito. Il triennio del norvegese alla guida dello United è spesso ricordato per come è finito, eppure il suo mandato ha visto anche incredibili momenti di gloria. Il calcio proposto, ad esempio, è stato il più emozionante sotto qualsiasi allenatore dopo Sir Alex Ferguson.

E così, mentre molti tifosi rivali potrebbero ridacchiare all'idea che Solskjaer torni sulla panchina dello United più di quattro anni dopo essere stato licenziato, il suo secondo mandato può essere un successo, a patto che non si lasci ingannare di nuovo dall'arroganza.

    DECISIONE RAPIDA

    L'ingaggio di Ronaldo è stato una sorpresa, tanto che Ed Woodward ha ordinato a un membro dello staff dello United di interrompere immediatamente la sua vacanza con la famiglia e tornare subito a Manchester per prepararsi all'annuncio. Anche Solskjaer non ha avuto molto tempo per pensarci. Non che ne avesse bisogno.

    "È stata una decisione molto rapida", ha detto Solskjaer al podcast Stick to Football . "Quando è diventato evidente che avrebbe lasciato la Juventus, ovviamente c'erano altri club che lo volevano, ma io ero entusiasta. Mi hanno chiesto: 'Vuoi che ci proviamo?'. Ho risposto di sì: ovviamente sappiamo che Cristiano è un giocatore di qualità, e ha 37 anni, ma dobbiamo gestirlo: è il miglior goleador al mondo".

    Lo United aveva iniziato bene la stagione 2021-22, battendo il Leeds 5-1 nella prima giornata e conquistando sette punti nelle prime tre partite. Anche Ronaldo ha avuto un debutto quasi perfetto, segnando due goal nella vittoria per 4-1 sul Newcastle in un Old Trafford in delirio. Ma gli svantaggi del suo ritorno si sono visti già nella partita successiva, quando lo United è stato sconfitto per 2-1 dallo Young Boys in Champions League.

    Ronaldo ha segnato di nuovo nella vittoria per 2-1 contro il West Ham, ma lo United ha perso cinque delle successive sette partite di campionato e Solskjaer è stato esonerato dopo la sconfitta per 4-1 contro il Watford a metà novembre.

    SQUADRA SBILANCIATA

    Ronaldo ha segnato goal importanti in Champions League che hanno impedito che le cose peggiorassero ulteriormente, ma quei goal non hanno potuto nascondere il fatto che la squadra era stata completamente sbilanciata.

    Solskjaer ha ammesso: "Abbiamo iniziato subito a pensare: 'Come possiamo pressare e cambiare i piccoli aggiustamenti?'. Con la palla, con lui in squadra, non era un problema. Senza di lui [che pressava], abbiamo dovuto cambiare un po' i ruoli a cui eravamo abituati. Prima eravamo una delle squadre che pressava più in alto".

    Mentre Solskjaer pensava che Ronaldo capisse la necessità di essere ruotato a causa della sua età, la realtà era che nelle rare occasioni in cui l'allenatore lasciava il portoghese fuori dalla formazione titolare, c'era una forte reazione negativa. Quando Ronaldo era in panchina contro l'Everton, Ferguson è stato visto dire al lottatore UFC e tifoso dello United Khabib Nurmagomedov: "Dovresti sempre schierare i tuoi migliori giocatori".

    "GLI EGO SONO VENUTI FUORI"

    L'incidente ha minato l'autorità di Solskjaer e ha sottolineato la sensazione che il ritorno di Ronaldo avesse portato lo United a trasformarsi in un circo.

    "Cristiano, quando lo conosci e parli con lui, voleva giocare tre partite su quattro, si rendeva conto che anche lui sta invecchiando. Ma quando lo lasci fuori una volta, non è contento!", ha ricordato Solskjaer. "Ci ho pensato molto... La cosa giusta era ingaggiare Cristiano. Ma penso che sarebbe stato meglio per Cristiano e per noi se non avesse firmato".

    Non era solo il ritmo lento di Ronaldo a essere un problema. Subito dopo il suo arrivo, Solskjaer ha percepito un morale più basso in tutta la squadra.

    Ha dichiarato a The Athletic: "Quando hai un gruppo, hai bisogno che tutti remino nella stessa direzione. Quando le cose non andavano bene, si vedeva che alcuni giocatori e alcuni ego venivano fuori. Le cose si erano guastate, lo spirito di squadra era andato perso e questo non è il Man United, dove le squadre sono costruite sullo spirito di squadra. Alcuni giocatori pensavano che avrebbero dovuto giocare di più e non erano costruttivi per l'ambiente".

    FARE LE COSE GIUSTE

    Il ritorno di Ronaldo è stato un momento decisivo per lo United di Solskjaer, ma il finale amaro non cambia il fatto che il norvegese rimane l'allenatore più longevo del club dopo Ferguson, avendo ottenuto i migliori risultati in Premier League. Nelle sue due stagioni complete alla guida della squadra, il Manchester United ha chiuso al terzo e poi al secondo posto, il che significa che Solskjaer è l'unico allenatore dopo Ferguson ad aver ottenuto due piazzamenti consecutivi tra le prime quattro. Ha riportato il sorriso al Manchester United dopo che José Mourinho aveva offuscato l'atmosfera e ha permesso ai giocatori di credere nuovamente in se stessi.

    È così che lo ricorda Nemanja Matic. "Mi è dispiaciuto perché Ole era un ragazzo fantastico e stavamo per fare qualcosa di grande", ha detto a FourFourTwo. "Non ero la sua prima scelta a centrocampo e non mi sono mai piaciuti gli allenatori quando non giocavo: litigavo con loro. Ma Ole è stato il primo allenatore con cui non ho litigato. Ha unito i giocatori che non erano nella formazione titolare. Sapeva che il club e i tifosi lo amavano.

    "Sotto la sua guida siamo arrivati secondi e terzi. Nell'ambiente della squadra c'era la sensazione che non fossimo contenti di essere arrivati secondi, ma se guardiamo i risultati ora, abbiamo fatto un lavoro straordinario. Penso che Ole meritasse più tempo - e quando dico Ole, voglio menzionare anche il suo staff, come Michael Carrick e Kieran McKenna. Stavano andando nella direzione giusta per riportare lo United al successo".

    RISULTATI IMMEDIATI

    Anche Marcus Rashford ha elogiato Solskjaer. "Ole è una persona fantastica", ha detto. "Mi è piaciuto molto giocare sotto la sua guida. Posso parlare a nome di molti giocatori del Manchester United quando dico che ci è piaciuto giocare per lui".

    Contrastate la positività che i giocatori provavano per Solskjaer con l'atmosfera negativa creata da Ruben Amorim con le sue dichiarazioni schiette sulla squadra. Solskjaer è un unificatore e ha portato risultati immediati, con lo United che ha vinto 14 delle prime 17 partite. Ha avuto un impatto simile quando è diventato allenatore del Besiktas, vincendo otto delle prime 12 partite, tra cui il 4-1 sull'Athletic Club e la vittoria contro i rivali del Galatasaray.

    Ci sono dubbi sull'acume tattico di Solskjaer, ma, come dimostra il mandato di Amorim, i giocatori dei grandi club non sempre reagiscono bene quando ricevono troppe istruzioni. Lo stile di Solskjaer è semplice ed è facile immaginare Bryan Mbeumo e Amad Diallo prosperare sotto la sua guida. Non va inoltre dimenticato che il periodo più produttivo di Bruno Fernandes come giocatore dello United, con 26 goal e 19 assist nelle sue prime due stagioni, è stato proprio quando Solskjaer era alla guida della squadra.

    RIPORTA LA GIOIA

    Oltre ad accettare di riprendere Ronaldo, l'errore più grande di Solskjaer è stato pensare che lo United potesse giocare alla pari contro il Manchester City e il Liverpool nelle sue ultime settimane alla guida della squadra. I due principali rivali hanno distrutto quasi tutte le altre squadre in quella stagione, accumulando rispettivamente 93 e 92 punti, e Solskjaer è stato ingenuo a non impostare la sua squadra in modo diverso.

    Il Liverpool ha battuto lo United per 5-0, mentre il City lo ha travolto con un 2-0 che è sembrato quasi disperato quanto la sconfitta subita dalla squadra di Jurgen Klopp. Successivamente ha dichiarato a Stick to Football: "Ho sempre considerato quelle due partite in casa come un'occasione per dimostrare che siamo il Manchester United. Non difenderti, non contrattaccare, lascia semplicemente che i giocatori scendano in campo e affrontino gli avversari a testa alta, perché altrimenti non ha senso essere al Manchester United. A un certo punto devi fare il passo successivo, e loro non erano pronti. Semplicemente non erano abbastanza bravi".

    Il Manchester United di Solskjaer ha dato il meglio di sé quando ha giocato secondo i propri punti di forza e, se imparerà dagli errori del suo primo mandato, potrà riportare la gioia in un club che ultimamente è stato privato di ogni speranza.

