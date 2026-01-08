Il ritorno di Cristiano Ronaldo ha distrutto tutto ciò che Ole Gunnar Solskjaer stava costruendo al Manchester United: la sua seconda volta potrebbe essere un successo

L'ingaggio di Ronaldo è stato una sorpresa, tanto che Ed Woodward ha ordinato a un membro dello staff dello United di interrompere immediatamente la sua vacanza con la famiglia e tornare subito a Manchester per prepararsi all'annuncio. Anche Solskjaer non ha avuto molto tempo per pensarci. Non che ne avesse bisogno.

"È stata una decisione molto rapida", ha detto Solskjaer al podcast Stick to Football . "Quando è diventato evidente che avrebbe lasciato la Juventus, ovviamente c'erano altri club che lo volevano, ma io ero entusiasta. Mi hanno chiesto: 'Vuoi che ci proviamo?'. Ho risposto di sì: ovviamente sappiamo che Cristiano è un giocatore di qualità, e ha 37 anni, ma dobbiamo gestirlo: è il miglior goleador al mondo".

Lo United aveva iniziato bene la stagione 2021-22, battendo il Leeds 5-1 nella prima giornata e conquistando sette punti nelle prime tre partite. Anche Ronaldo ha avuto un debutto quasi perfetto, segnando due goal nella vittoria per 4-1 sul Newcastle in un Old Trafford in delirio. Ma gli svantaggi del suo ritorno si sono visti già nella partita successiva, quando lo United è stato sconfitto per 2-1 dallo Young Boys in Champions League.

Ronaldo ha segnato di nuovo nella vittoria per 2-1 contro il West Ham, ma lo United ha perso cinque delle successive sette partite di campionato e Solskjaer è stato esonerato dopo la sconfitta per 4-1 contro il Watford a metà novembre.