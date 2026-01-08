Il ritorno di Cristiano Ronaldo ha distrutto tutto ciò che Ole Gunnar Solskjaer stava costruendo al Manchester United: la sua seconda volta potrebbe essere un successo

Forse Ole Gunnar Solskjaer avrebbe dovuto ascoltare Kieran McKenna quando ha saputo della possibilità che Cristiano Ronaldo tornasse al Manchester United nel 2021. Molti tifosi dei Red Devils sognavano il ritorno di Ronaldo all'Old Trafford da oltre un decennio, e la prospettiva di vederlo giocare sotto la guida di un altro giocatore iconico del passato dello United era il massimo per i più nostalgici.
Solskjaer aveva assistito da vicino all'ascesa di Ronaldo da adolescente all'Old Trafford e, comprensibilmente, era entusiasta all'idea che il plurivincitore del Pallone d'Oro guidasse il suo attacco. Ma l'attuale allenatore dell'Ipswich Town, McKenna, era preoccupato.
"'Come faremo a difenderci?', è stata la prima cosa che ha detto [McKenna]", ha ricordato Solskjaer al podcast norvegese NRK.
Nessun altro nel club voleva ascoltare McKenna, però, con tutte le magliette che il club stava per vendere, le prospettive commerciali e il fermento sui social media che si stava creando. Ma con il senno di poi, Solskjaer vorrebbe aver ascoltato il suo fidato assistente.
"Probabilmente è stata una scelta sbagliata per tutti noi", ha ammesso. "Ma in quel momento ci è sembrata la decisione giusta".
Sebbene il ritorno di Ronaldo abbia inizialmente scatenato un'ondata di euforia all'Old Trafford e lui abbia segnato molti goal nella sua prima stagione dopo il ritorno, ha anche distrutto tutto ciò che Solskjaer aveva costruito. Il triennio del norvegese alla guida dello United è spesso ricordato per come è finito, eppure il suo mandato ha visto anche incredibili momenti di gloria. Il calcio proposto, ad esempio, è stato il più emozionante sotto qualsiasi allenatore dopo Sir Alex Ferguson.
E così, mentre molti tifosi rivali potrebbero ridacchiare all'idea che Solskjaer torni sulla panchina dello United più di quattro anni dopo essere stato licenziato, il suo secondo mandato può essere un successo, a patto che non si lasci ingannare di nuovo dall'arroganza.