Sulla carta Sam Beukema doveva presto diventare un titolarissimo del Napoli, invece l'ex difensore del Bologna in questi primi mesi ha faticato più del previsto.

Nonostante gli infortuni che hanno colpito sia Rrhamani che Buongiorno, Beukema ha trovato poco spazio mostrando qualche difficoltà ad integrarsi nel sistema di Antonio Conte.

Tanto che in alcune partite l'allenatore salentino gli ha preferito l'esperienza di Juan Jesus. E nelle ultime quattro partite Beukema ha giocato appena un minuto.

Ma come sta andando l'avventura del difensore olandese a Napoli?