Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Beukema Napoli prima magliaGetty Images
Lelio Donato

Il ritorno di Beukema a Bologna da avversario: le difficoltà e perché sta giocando poco nel Napoli di Conte

Sam Beukema è stato uno degli acquisti più costosi del Napoli in estate ma fin qui ha trovato poco spazio nella difesa di Antonio Conte. Ora il ritorno a Bologna da avversario.

Pubblicità

Sulla carta Sam Beukema doveva presto diventare un titolarissimo del Napoli, invece l'ex difensore del Bologna in questi primi mesi ha faticato più del previsto.

Nonostante gli infortuni che hanno colpito sia Rrhamani che Buongiorno, Beukema ha trovato poco spazio mostrando qualche difficoltà ad integrarsi nel sistema di Antonio Conte.

Tanto che in alcune partite l'allenatore salentino gli ha preferito l'esperienza di Juan Jesus. E nelle ultime quattro partite Beukema ha giocato appena un minuto.

Ma come sta andando l'avventura del difensore olandese a Napoli?

  • UN INVESTIMENTO IMPORTANTE

    Il Napoli in estate ha inseguito a lungo Sam Beukema, intavolando una trattativa col Bologna per acquistare il suo cartellino.

    L'affare alla fine si è chiuso anche per la forte volontà dell'olandese di misurarsi ad un livello più alto.

    Ma per convincere il Bologna sono stati necessari 31 milioni di euro più bonus. Dunque una cifra molto vicina ai 35 milioni inizialmente richiesti dal club emiliano.

    Beukema è stato così l'acquisto più oneroso dell'intera campagna trasferimenti estiva davanti a Noa Lang e Miguel Gutierrez, dato che Hojlund per il momento è arrivato in prestito con obbligo di riscatto.

    • Pubblicità

  • IL GOAL AL DEBUTTO

    In realtà l'avventura di Beukema al Napoli era iniziata piuttosto bene.

    Dopo due panchine di fila nelle prime due giornate di campionato, infatti, l'olandese ha debuttato a Firenze anche per via degli infortuni segnando il terzo goal azzurro al termine di una prestazione solida.

    Beukema è poi sceso in campo dal 1'anche in cinque delle successive sei partite, restando fuori solo nella sconfitta di San Siro contro il Milan quando Conte lo aveva risparmiato in vista della Champions League.

    E proprio in Champions League l'ex Bologna ha vissuto la notte che rischia di diventare lo spartiacque di questa prima stagione col Napoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA NOTTE DI EINDHOVEN

    Per uno strano scherzo del destino Beukema ha vissuto la sua notte peggiore in Olanda, sul campo del PSV Eindhoven.

    Schierato titolare al centro della difesa insieme a Buongiorno, l'ex Bologna è naufragato insieme al resto della squadra finché Conte non lo ha richiamato in panchina al 57'.

    Clamorosa in particolare la leggerezza con cui di fatto spalanca la porta a Sabiri per il goal del 2-1 olandese che cambia la partita. Non che chi giochi accanto o dopo di lui faccia meglio, anzi.

    In ogni caso, da quella sera, Beukema praticamente sparisce dai radar anche a causa del rientro di Rrahmani, ovvero il titolare indiscusso come centrale di destra del Napoli.

  • UN SOLO MINUTO NELLE ULTIME QUATTRO PARTITE

    Nelle ultime quattro partite giocate dal Napoli tra campionato e Champions League, Beukema è sceso in campo per un solo minuto.

    Conte infatti lo ha inserito nel finale della gara contro l'Inter per difendere il risultato.

    Poi per l'olandese solo panchina per novanta minuti contro Lecce, Como ed Eintracht Francoforte quando il tecnico gli ha preferito prima Juan Jesus e poi il rientrante Rrahmani.

    La sensazione, insomma, è che attualmente Beukema sia diventato la quarta scelta nel ruolo. Una situazione che in estate di certo pochi avevano immaginato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL