Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
La Penna arbitroGetty Images
Francesco Schirru

Il ritorno dell'arbitro La Penna dopo Inter-Juventus: scelto per il prossimo turno di Serie B

Fermato per il caso Kalulu-Bastoni, il direttore di gara del Derby d'Italia dirigerà in Serie B nel prossimo turno di campionato.

Pubblicità

Sabato 28 febbraio segna il ritorno in campo di Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus fermato nell'ultimo turno dopo quanto accaduto nello stesso Derby d'Italia.

La Penna, infatti, dirigerà Sudtirol-Venezia di Serie B, prima gara dopo il caos scaturito dalle decisioni durante la sfida vinta dall'Inter contro la Juventus. Uno stop di una settimana, dunque, per il direttore di gara, scelto però per la seconda serie e non per la nuova giornata di Serie A.

Per La Penna non si tratta comunque di un primo incontro stagionale in B, considerando come negli ultimi mesi abbia diretto anche Sudtirol-Palermo e Monza-Spezia. Il conto delle gare di Serie A è decisamente superiore, visto che da agosto a oggi, oltra al Derby tra Inter e Juventu, è stato scelto anche per ulteriori dieci gare, tra cui Napoli-Juventus, terminata 2-1, e Cagliari-Genoa, concluasi con il risultato di 3-3.

  • MINACCE DI MORTE

    43enne romano, La Penna ha denunciato alla polizia postale decine di minacce di morte dopo quanto accaduto durante Inter-Juventus. 

    La polizia postale di Roma ha avviato accertamenti per stabilire le responsabilità, analizzando tutte le minacce rivolte all'arbitro e ai suoi familiari. 

    "Quanto accaduto ha superato ogni limite di civiltà e di sportività" ha affermato il vicepresidente vicario dell'AIA, Francesco Massini. "Un arbitro che deve avere paura per la propria famiglia è qualcosa che deve indignare tutti. Non siamo più dentro lo sport: siamo dentro qualcosa di molto più grave".

    • Pubblicità
Serie B
Sudtirol crest
Sudtirol
SUD
Venezia crest
Venezia
VEN
0