Il ritorno dell'arbitro La Penna dopo Inter-Juventus: scelto per il prossimo turno di Serie B

Sabato 28 febbraio segna il ritorno in campo di Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus fermato nell'ultimo turno dopo quanto accaduto nello stesso Derby d'Italia.

La Penna, infatti, dirigerà Sudtirol-Venezia di Serie B, prima gara dopo il caos scaturito dalle decisioni durante la sfida vinta dall'Inter contro la Juventus. Uno stop di una settimana, dunque, per il direttore di gara, scelto però per la seconda serie e non per la nuova giornata di Serie A.

Per La Penna non si tratta comunque di un primo incontro stagionale in B, considerando come negli ultimi mesi abbia diretto anche Sudtirol-Palermo e Monza-Spezia. Il conto delle gare di Serie A è decisamente superiore, visto che da agosto a oggi, oltra al Derby tra Inter e Juventu, è stato scelto anche per ulteriori dieci gare, tra cui Napoli-Juventus, terminata 2-1, e Cagliari-Genoa, concluasi con il risultato di 3-3.