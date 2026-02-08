Il rinnovo di Yildiz, il messaggio di Spalletti e un segnale chiaro per il futuro: la Juventus non è per tutti

No, quello annunciato sabato pomeriggio dalla Juventus non è stato solo il rinnovo di un calciatore.
La firma di Kenan Yildiz sul contratto fino al 2030 è anche un messaggio forte e chiaro da parte di una società che vuole tornare protagonista presto. Molto presto.
Certo aver blindato il miglior talento attualmente presente in rosa rappresenta il primo passo e da solo non basterà. Ma questo alla Continassa lo sanno benissimo tutti.
E lo sa anche Luciano Spalletti che poco dopo l'annuncio del rinnovo di Yildiz, in conferenza stampa, ha fatto intendere chiaramente quali saranno le sue richieste per restare alla Juventus.