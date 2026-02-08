Il rinnovo di Yildiz, il messaggio di Spalletti e un segnale chiaro per il futuro: la Juventus non è per tutti

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta era stato l'allenatore bianconero a parlare di partite che "dimostrano a che livello sei".

Sabato, nella conferenza della vigilia di Juventus-Lazio, Spalletti è stato ancora più chiaro lanciando un messaggio chiarissimo anche sul prossimo mercato.

"Penso che una delle migliori qualità di un allenatore sia quella di farsi comprare i calciatori.La sintesi è questa: ci vogliono calciatori forti che abbiano personalità, il livello. Che siano in grado di far giocare la squadra, e visto che si tratta di Juventus per degli obiettivi importanti. Perché poi sì, l'allenatore può essere bravo o meno bravo, ma sono sempre i calciatori che determinano molto dentro i risultati di un club. Se dovessi essere io l'allenatore è chiaro che si va poi a cercare con la società di inserire quei calciatori che realmente migliorano la squadra evitando investimenti inutili, vanno fatte cose importanti e utili, perché quelle altre vengono di contorno" ha dichiarato Spalletti.

Basta comprare tanto per comprare, insomma. La Juventus non è per tutti.