Dusan Vlahovic Juventus 2025-26
Leonardo Gualano

Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus ora è possibile: la durata e il possibile ingaggio

Dusan Vlahovic punta a prolungare il contratto che lo lega alla Juventus: lo farebbe a cifre più basse rispetto a quelle percepite attualmente.

Solo fino a qualche settimana fa, pensare ad un rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus era un esercizio molto complicato, oggi però le cose sembrano essere molto cambiate.

L’attaccante serbo, dopo aver vissuto un’estate da protagonista mancato del calciomercato e dopo essere parso per mesi quasi un separato in casa, potrebbe prolungare la sua avventura in bianconero.

Come è noto, il contratto che lo lega alla Juventus scadrà il prossimo giugno, cosa questa che gli consentirebbe ovviamente di lasciare Torino a parametro zero, ma secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ le porte per una permanenza sono adesso decisamente aperte.


  • LA VOLONTÀ DI VLAHOVIC

    Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, negli ultimi giorni è cresciuta la fiducia per il rinnovo di Vlahovic.

    Il suo agente, Darko Ristic, dopo aver assistito alla partita con il Pisa, è rimasto a Torino anche per assecondare la volontà dell’attaccante.

    Vlahovic vuole restare alla Juventus e vuole che si faccia di tutto per assecondare il suo desiderio. Certo, non si può parlare di permanenza scontata, ma finché ci sarà la possibilità di prolungare la sua avventura in bianconero, lui spingerà in tale direzione.

  Vlahovic Juventus

    SPALLETTI TRA I SUOI SPONSOR

    Tra coloro che più di tutti stanno caldeggiando per la permanenza di Vlahovic alla Juventus, c’è Luciano Spalletti.

    Come emerso anche nei giorni scorsi, il tecnico bianconero ha individuato proprio nel suo numero 9 l’attaccante dal quale ripartire nella prossima stagione.

    È stato proprio Spalletti a caldeggiare un incontro tra le parti, anche se è stata innanzitutto la società a voler riaprire ogni discorso.

  • IL NODO DELLA DURATA

    Come spiegato da ‘Tuttosport’, Vlahovic vuole fissare dei paletti che andranno rispettati per trovare un punto d’incontro.

    In primis si dovrà trovare un’intesa sulla durata del nuovo contratto. Può essere più breve rispetto a quelli quadriennali recentemente sottoscritti da alcuni dei suoi compagni, Yildiz su tutti, e sebbene non sia stata fissata alcuna possibile scadenza, se ne dovrà parlare.

  Dusan Vlahovic Juventus

    IL POSSIBILE INGAGGIO

    Per restare alla Juventus, Dusan Vlahovic dovrà sottoscrivere un contratto che prevederà cifre sensibilmente inferiori a quelle percepite attualmente.

    Dovrà accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello di Yildiz, che preveda un tetto massimo di 6 milioni di euro raggiungibile attraverso i bonus.

    Le porte per il rinnovo sono dunque aperte, ma Vlahovic dovrà accontentarsi di un salario più basso anche rispetto a quello che percepiva quando è iniziata la sua avventura all’ombra della Mole. 

