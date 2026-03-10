Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus ora è possibile: la durata e il possibile ingaggio

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, negli ultimi giorni è cresciuta la fiducia per il rinnovo di Vlahovic.

Il suo agente, Darko Ristic, dopo aver assistito alla partita con il Pisa, è rimasto a Torino anche per assecondare la volontà dell’attaccante.

Vlahovic vuole restare alla Juventus e vuole che si faccia di tutto per assecondare il suo desiderio. Certo, non si può parlare di permanenza scontata, ma finché ci sarà la possibilità di prolungare la sua avventura in bianconero, lui spingerà in tale direzione.