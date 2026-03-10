Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus ora è possibile: la durata e il possibile ingaggio

Solo fino a qualche settimana fa, pensare ad un rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus era un esercizio molto complicato, oggi però le cose sembrano essere molto cambiate.
L’attaccante serbo, dopo aver vissuto un’estate da protagonista mancato del calciomercato e dopo essere parso per mesi quasi un separato in casa, potrebbe prolungare la sua avventura in bianconero.
Come è noto, il contratto che lo lega alla Juventus scadrà il prossimo giugno, cosa questa che gli consentirebbe ovviamente di lasciare Torino a parametro zero, ma secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ le porte per una permanenza sono adesso decisamente aperte.