Il rinnovo di Maignan col Milan è a un passo: la nuova scadenza, le cifre e quanto guadagnerà il portiere

Il fatto che il Milan non abbia lesinato alcuno sforzo per convincere Maignan a rinnovare, del resto, non sorprende: proprio lui è stato uno dei pilastri della formazione di Allegri, concretamente in corsa per lo Scudetto dopo i disastri della scorsa stagione.

Dal rigore parato a Dybala a quello parato a Calhanoglu: tanti sono i punti che il Milan ha conquistato grazie a Maignan. Titolare indiscutibile, capitano. E ora sempre più vicino alla permanenza a Milano.