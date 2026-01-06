Pubblicità
Stefano Silvestri

Il rinnovo di Maignan col Milan è a un passo: la nuova scadenza, le cifre e quanto guadagnerà il portiere

Mike Maignan è sempre più vicino alla permanenza al Milan: il francese, in scadenza tra pochi mesi, è pronto a legarsi ai colori rossoneri anche nelle prossime stagioni.

La telenovela sembra essere ormai entrata nella sua ultima puntata: Mike Maignan sta per rinnovare il proprio contratto con il Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno.

A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui le parti non sono mai state così vicine durante le lunghissime trattative per il prolungamento del contratto del portiere francese, apparentemente destinato ad andarsene a parametro zero al termine del campionato.

Maignan, dunque, a meno di sorprese indosserà i colori rossoneri anche nelle prossime stagioni.

  • LA NUOVA DURATA

    La nuova durata del contratto di Maignan con il Milan, nel caso effettivamente il portiere francese apponga la sospirata firma, sarà quinquennale: l'ex Lille rimarrà dunque a Milano fino al 30 giugno del 2031.

    Il vincolo attuale di Maignan, come detto, scade tra pochi mesi. Ed è per questo che il timore di un addio a parametro zero, almeno fino a oggi, era palpabile nell'ambiente.

  • LE CIFRE

    Ma quanto guadagnerà Maignan grazie al nuovo contratto col Milan? Anche le cifre sono state svelate: il nuovo ingaggio del francese sarà di 5,7 milioni a stagione per, appunto, i prossimi cinque anni.

  • ACCORDO A UN PASSO

    La trattativa tra la dirigenza del Milan e Maignan, quella che dovrebbe portare alla permanenza in rossonero del portiere della Nazionale francese, sembra dunque destinata a chiudersi con un finale felice per entrambe le parti.

    Pochi mesi dopo il "quasi addio" in direzione Chelsea, Maignan pare dunque aver deciso di sposare nuovamente il progetto Milan. Con la firma che, a questo punto, potrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando andranno in scena nuovi contatti tra le parti per trovare finalmente l'intesa definitiva.

  • DECISIVO

    Il fatto che il Milan non abbia lesinato alcuno sforzo per convincere Maignan a rinnovare, del resto, non sorprende: proprio lui è stato uno dei pilastri della formazione di Allegri, concretamente in corsa per lo Scudetto dopo i disastri della scorsa stagione.

    Dal rigore parato a Dybala a quello parato a Calhanoglu: tanti sono i punti che il Milan ha conquistato grazie a Maignan. Titolare indiscutibile, capitano. E ora sempre più vicino alla permanenza a Milano.

