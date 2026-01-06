Il rinnovo di Maignan col Milan è a un passo: la nuova scadenza, le cifre e quanto guadagnerà il portiere

La telenovela sembra essere ormai entrata nella sua ultima puntata: Mike Maignan sta per rinnovare il proprio contratto con il Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno.
A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui le parti non sono mai state così vicine durante le lunghissime trattative per il prolungamento del contratto del portiere francese, apparentemente destinato ad andarsene a parametro zero al termine del campionato.
Maignan, dunque, a meno di sorprese indosserà i colori rossoneri anche nelle prossime stagioni.