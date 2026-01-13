Il rigore su Mkhitaryan e l'espulsione di Conte: le emozioni e le immagini inedite di Inter-Napoli svelate dal Bordocam di DAZN

Al 68' arriva l'episodio chiave del match: Mkhitaryan gioca un pallone in area anticipando di un soffio Rrahmani e finisce a terra dopo aver ricevuto un pestone dallo stesso difensore del Napoli.

Chivu è sicurissimo e si rivolge subito al IV Uomo Colombo: "E' rigore". Juan Jesus si avvicina a Mkhitaryan a terra e lo 'colpisce' con un paio di 'calcetti' sulla schiena. L'armeno si gira e ribadisce: "E' rigore, è rigore".

Per il Napoli non c'è nulla e Milinkovic-Savic sistema già il pallone per riprendere con un rinvio dal fondo quando sul maxischermo di San Siro appare: "Controllo VAR in corso". Chivu si rivolge ai suoi dicendo: "Lo va a rivedere", mentre Kolarov l'ha già rivisto e ad ampi gesti sentenzia: "Rigore, è rigore".

Colombo spiega a Conte: "C'è un controllo per fallo su Mkhitaryan". Il tecnico salentino: "Oh, ma non scherzate...". Prima ancora della review, Dimarco urla a Thuram di andare a 'proteggere' il dischetto del rigore onde evitare episodi simili a quelli di Pavlovic in Milan-Genoa. Doveri, a quel punto, annuncia l'assegnazione del rigore.