Il rigore su Mkhitaryan e l'espulsione di Conte: le emozioni e le immagini inedite di Inter-Napoli svelate dal Bordocam di DAZN

Il big match della 20esima giornata di Serie A si è concluso con lo scoppiettante pareggio per 2-2 tra Inter e Napoli davanti al pubblico di San Siro.
Nerazzurri due volte avanti, grazie ai goal di Federico Dimarco e al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, e puntualmente ripresi dalla doppietta di uno strepitoso Scott McTominay.
A far discutere, però, è stato proprio il penalty assegnato all'Inter, dopo on-field review, che ha scatenato la furia di Antonio Conte, poi espulso dall'arbitro Doveri. ‘Bordocam’ di ‘DAZN’ ha svelato alcuni immagini inedite della sfida più attesa di questo campionato che, evidentemente, ha regalato diverse emozioni.