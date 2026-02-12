AFP
Il Real Madrid teme che Jude Bellingham, infortunato, possa rimanere fuori gioco molto più a lungo di quanto inizialmente previsto.
Nuove preoccupazioni per gli infortuni scuotono il Bernabeu
Il centrocampista simbolo della squadra ha subito un infortunio poco più di una settimana fa durante il derby contro il Rayo Vallecano, un contrattempo che si è verificato nei primi 10 minuti di gioco.
L'incidente è avvenuto dopo una corsa verso la linea di fondo, dove Bellingham si è improvvisamente fermato, sentendo un forte dolore alla parte posteriore della coscia. La reazione è stata immediata e preoccupante: la sua mano è andata direttamente al tendine del ginocchio mentre crollava sul terreno, con il volto incapace di nascondere la sua preoccupazione.
Le scene che sono seguite sono state inquietanti per i tifosi del Real Madrid. Bellingham ha dovuto essere sostituito immediatamente e le telecamere hanno ripreso il calciatore della nazionale inglese mentre si copriva il viso con la maglia mentre veniva soccorso a bordo campo. Sebbene inizialmente si sperasse che si trattasse di uno stiramento minore, nei giorni successivi l'umore è cambiato notevolmente.
Il tempo necessario per il recupero potrebbe raddoppiare fino a due mesi
A seguito degli esami medici effettuati dallo staff medico del Real Madrid, al 22enne è stata diagnosticata una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra. Le prime valutazioni mediche avevano dato un barlume di speranza, stimando un periodo di recupero di circa un mese per il numero 5 del club. Questo gli avrebbe permesso di tornare in tempo per la fase finale della stagione, in cui il Real Madrid cercherà di mantenere la lotta su tutti i fronti.
Tuttavia, queste speranze sembrano svanire. Secondo il giornalista spagnolo Ramon Alvarez de Mon, all'interno del club cresce il timore che i tempi di recupero possano prolungarsi fino a due mesi. Questa nuova prognosi terrebbe Bellingham lontano dal campo per un periodo significativamente più lungo di quanto inizialmente previsto, trasformando un'assenza gestibile in una vera e propria crisi.
Il semitendinoso è un muscolo fondamentale per i movimenti esplosivi e lo staff medico del Real Madrid è notoriamente cauto con le ricadute dei muscoli posteriori della coscia. Se la tempistica di due mesi fosse confermata, Bellingham non indosserebbe la maglia bianca fino a metà aprile, perdendo un periodo del calendario molto impegnativo che determinerà il successo del Real Madrid in campionato e in Europa.
Calendario da incubo per i Blancos
Se questo scenario peggiore dovesse verificarsi, il centrocampista salterebbe una serie di partite fondamentali della Liga. L'elenco delle partite che non potrà disputare include difficili sfide contro Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo ed Elche. In particolare, sarebbe assente nel derby della capitale contro i rivali dell'Atletico Madrid, una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al titolo.
Tuttavia, il danno va oltre i confini nazionali. Bellingham sarebbe sicuramente indisponibile per la prossima partita di spareggio di Champions League contro il Benfica. Inoltre, se il Real Madrid riuscisse a superare i giganti portoghesi senza di lui, potrebbe anche saltare gli ottavi di finale, dove potrebbero attendere le grandi squadre europee Manchester City o Sporting CP.
Arbeloa affronta una prova decisiva senza il suo uomo di punta
Questa prolungata assenza rappresenta un duro colpo per il mandato di Arbeloa alla guida della squadra. Dopo aver sostituito Xabi Alonso solo a gennaio, il nuovo allenatore si trova ora ad affrontare la sua prima grave crisi di infortuni in uno dei momenti più decisivi della stagione.
Bellingham è stato il cuore pulsante della squadra madrilena, segnando sei gol in 28 partite finora in questa stagione, e la sua assenza costringerà Arbeloa a riorganizzare un centrocampo che ha già affrontato critiche in questa stagione. Con la situazione di Arda Guler che sembra tesa e la squadra che si sta adattando a un nuovo assetto tattico, la perdita dei gol e della grinta di Bellingham è un grattacapo per l'allenatore.
È un problema di cui il giovane allenatore farebbe volentieri a meno, dato che la sua squadra cerca di colmare il divario di un punto che la separa dal Barcellona, capolista della Liga, e di superare il turno di spareggio della Champions League dopo aver mancato la qualificazione tra le prime otto nella fase a gironi.
