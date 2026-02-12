Il Real Madrid teme che Jude Bellingham, infortunato, possa rimanere fuori gioco molto più a lungo di quanto inizialmente previsto.

Questa prolungata assenza rappresenta un duro colpo per il mandato di Arbeloa alla guida della squadra. Dopo aver sostituito Xabi Alonso solo a gennaio, il nuovo allenatore si trova ora ad affrontare la sua prima grave crisi di infortuni in uno dei momenti più decisivi della stagione.

Bellingham è stato il cuore pulsante della squadra madrilena, segnando sei gol in 28 partite finora in questa stagione, e la sua assenza costringerà Arbeloa a riorganizzare un centrocampo che ha già affrontato critiche in questa stagione. Con la situazione di Arda Guler che sembra tesa e la squadra che si sta adattando a un nuovo assetto tattico, la perdita dei gol e della grinta di Bellingham è un grattacapo per l'allenatore.

È un problema di cui il giovane allenatore farebbe volentieri a meno, dato che la sua squadra cerca di colmare il divario di un punto che la separa dal Barcellona, capolista della Liga, e di superare il turno di spareggio della Champions League dopo aver mancato la qualificazione tra le prime otto nella fase a gironi.