Il racconto di Boga: "A Nizza mangiavo poco e ho perso chili, la mia famiglia aveva paura. La Juventus mi ha salvato"

Jeremie Boga riparte dalla Juventus dopo due mesi vissuti ai margini a Nizza e un periodo complicato anche sul piano personale.
Ai microfoni di DAZN, l’esterno ivoriano ha ripercorso le difficoltà incontrate in Francia, la perdita di peso, le tensioni con l’ambiente e la chiamata bianconera che ha cambiato tutto.
L’operazione è stata definita a ridosso della chiusura del mercato di gennaio con un vero e proprio blitz dei bianconeri, che si sono assicurati un giocatore già esperto del campionato italiano dopo le esperienze con Sassuolo e Atalanta.