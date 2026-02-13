Il racconto di Boga: "A Nizza mangiavo poco e ho perso chili, la mia famiglia aveva paura. La Juventus mi ha salvato"

Boga ha descritto il periodo vissuto in Francia:

“Cosa è successo? Un po’ di tutto con i tifosi, un periodo brutto per me e la mia famiglia. Non posso ancora parlare nei dettagli però sono stati due mesi a casa con il mio preparatore e mia moglie. Un periodo brutto e sono molto contento che siamo usciti da questa situazione”.

L’esterno ha aggiunto:

“Prime due settimane ho perso un po’ di chili perché non mangiavo tanto, la mia famiglia aveva paura. Un periodo brutto che volevo dimenticare. Sì, la Juventus mi ha salvato è stata come una benedizione. Ero fuori rosa da due mesi e ora sono alla Juventus. È un sogno e devo dimostrare ogni partita e allenamento che sono fortunato”.