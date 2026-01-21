Pubblicità
luis enrique(C)Getty images
Leonardo Gualano

Il PSG cade contro lo Sporting Lisbona, la frustrazione di Luis Enrique: “Il calcio è una me**a”

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, non ha nascosto la sua amarezza dopo la sconfitta contro lo Sporting: “Una sola squadra in campo, ma il calcio premia chi segna di più”.

Seconda sconfitta, in questa edizione della Champions League, per i campioni d’Europa del PSG.

La compagine transalpina, infatti, martedì sera si è arresa in Portogallo ad uno Sporting Lisbona capace di imporsi per 2-1.

Un risultato che ha spinto i lusitani in quelle posizioni che valgono un accesso diretto agli ottavi di finale e che ha invece complicato i piani della squadra di Luis Enrique (13 punti, proprio come lo Sporting, a +1 sul nono posto) che, dopo il triplice fischio finale, non ha usato giri di parole per esternare la sua delusione.

  • “UNA SOLA SQUADRA IN CAMPO”

    “Oggi il PSG ha perso perché loro hanno segnato due goal e noi uno solo. Si tratta di un risultato deludente ed è un peccato. Io in campo ho visto una sola squadra per tutta la partita, è un risultato ingiusto”.

  • “LORO NON HANNO CREATO PERICOLI”

    “Sapevamo delle qualità offensive e difensive dello Sporting, ma ripeto che c’è stata una sola squadra in campo. Abbiamo dominato e avremmo meritato di vincere, ma il calcio è ingiusto e premia chi segna più goal”.

  • “IL CALCIO È UNA ME**A”

    “Si tratta di un risultato ingiusto, siamo stati di gran lunga superiori ai nostri avversari. È una grande delusione. In questo momento è ingiusto parlare di calcio. Per me il calcio è una me**a”.

  • “LA NOSTRA MIGLIOR TRASFERTA DI SEMPRE”

    “Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, questa è stata la nostra miglior trasferta di sempre. Con questa mentalità sono sicuro che il PSG andrà lontano”.

