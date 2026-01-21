Il PSG cade contro lo Sporting Lisbona, la frustrazione di Luis Enrique: “Il calcio è una me**a”

Seconda sconfitta, in questa edizione della Champions League, per i campioni d’Europa del PSG.
La compagine transalpina, infatti, martedì sera si è arresa in Portogallo ad uno Sporting Lisbona capace di imporsi per 2-1.
Un risultato che ha spinto i lusitani in quelle posizioni che valgono un accesso diretto agli ottavi di finale e che ha invece complicato i piani della squadra di Luis Enrique (13 punti, proprio come lo Sporting, a +1 sul nono posto) che, dopo il triplice fischio finale, non ha usato giri di parole per esternare la sua delusione.