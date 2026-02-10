Il prossimo Luis Figo?! Il presidente del Real Madrid Florentino Perez punta al trasferimento "da sogno" dal Barcellona

Il Barcellona ha conquistato il triplete nazionale nella scorsa stagione e punta a vincere altri trofei a maggio. La squadra di Hansi Flick è in testa alla Liga con un punto di vantaggio sul Real, mentre è anche in semifinale di Copa del Rey e negli ottavi di finale di Champions League.

Pedri è stato ancora una volta fondamentale nella corsa alla gloria su più fronti, con 10 gol e assist in 25 partite. Il 23enne potrebbe anche puntare al suo primo Pallone d'Oro, avendo dichiarato in un'intervista alla UEFA lo scorso anno: "Da quando Rodri l'ha vinto, è dimostrato che un giocatore che gestisce il centrocampo e detta il tempo e il ritmo della partita può vincere il Pallone d'Oro. È sempre stato un mio sogno sollevare il Pallone d'Oro".

Avrà la possibilità di guadagnare altri punti per il Pallone d'Oro quando il Barcellona giocherà in trasferta contro l'Atletico Madrid nella partita di andata delle semifinali di Copa del Rey giovedì sera.