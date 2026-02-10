Getty Images Sport
Il prossimo Luis Figo?! Il presidente del Real Madrid Florentino Perez punta al trasferimento "da sogno" dal Barcellona
Perez sta pianificando un acquisto "sensazionale" al Real
Eldesmarque ha affermato che Pedri è l'acquisto "da sogno" di Perez, con il giornalista spagnolo Siro Lopez che ha aggiunto che il presidente del Real vuole portare il fantasista spagnolo al Santiago Bernabeu il prossimo anno. Lopez ha dichiarato: "Il giocatore che il Real Madrid vuole ingaggiare per la stagione 2027-28 è Pedri. Sarete d'accordo con me che sarebbe una bomba, solo al livello di quello che è successo con Luis Figo nella stagione 2000-01. Non si tratta solo di rafforzarsi, ma di portare via un giocatore essenziale al Barcellona".
Quando Figo superò il divario del Clasico
Il centrocampista portoghese Figo lasciò il Barcellona per il Real Madrid con un trasferimento molto controverso, che all'epoca rappresentò un record mondiale di 62 milioni di euro (54 milioni di sterline/74 milioni di dollari), nel luglio 2000. I tifosi del Barça non hanno mai perdonato Figo, considerando il trasferimento un atto di tradimento.
Figo è diventato un bersaglio ogni volta che è tornato al Camp Nou come giocatore del Real Madrid, con oggetti lanciati nella sua direzione prima che battesse i calci d'angolo, tra cui una testa di maiale in un Clasico particolarmente violento nel novembre 2022. Sarebbe una grande sorpresa se Pedri dovesse mai seguire lo stesso percorso.
Pedri legato al Barcellona fino al 2030 con una clausola rescissoria molto alta
Pedri ha collezionato finora 227 presenze in tutte le competizioni con il Barcellona, segnando 23 gol e aiutando il club a vincere due titoli della Liga e due Coppe del Re. Nel gennaio dello scorso anno ha firmato un nuovo contratto quinquennale al Camp Nou, che secondo quanto riportato includeva una clausola rescissoria di 1 miliardo di euro per scoraggiare eventuali pretendenti.
"Sono felice di essere dove voglio essere, ora devo continuare a godermi il calcio e stare qui al Barça", ha dichiarato dopo l'annuncio.
"L'ho detto molte volte, è stato un sogno fin da quando ero piccolo e prolungare questo sogno è la cosa più bella che mi potesse capitare".
Alla ricerca di altri trofei e del primo Pallone d'Oro
Il Barcellona ha conquistato il triplete nazionale nella scorsa stagione e punta a vincere altri trofei a maggio. La squadra di Hansi Flick è in testa alla Liga con un punto di vantaggio sul Real, mentre è anche in semifinale di Copa del Rey e negli ottavi di finale di Champions League.
Pedri è stato ancora una volta fondamentale nella corsa alla gloria su più fronti, con 10 gol e assist in 25 partite. Il 23enne potrebbe anche puntare al suo primo Pallone d'Oro, avendo dichiarato in un'intervista alla UEFA lo scorso anno: "Da quando Rodri l'ha vinto, è dimostrato che un giocatore che gestisce il centrocampo e detta il tempo e il ritmo della partita può vincere il Pallone d'Oro. È sempre stato un mio sogno sollevare il Pallone d'Oro".
Avrà la possibilità di guadagnare altri punti per il Pallone d'Oro quando il Barcellona giocherà in trasferta contro l'Atletico Madrid nella partita di andata delle semifinali di Copa del Rey giovedì sera.
