Il prossimo club di Cristiano Ronaldo, le sette opzioni se dovesse lasciare l'Al-Nassr: compagno di Messi, terza volta al Manchester United ma c'è anche l'ipotesi ritiro

Ronaldo ha segnato 27 goal in 54 presenze durante la sua seconda esperienza con il Manchester United dopo essere tornato all'Old Trafford nel 2021, solo per poi trovare una via d'uscita dopo essere stato messo in panchina dall'olandese Ten Hag.

A distanza di circa quattro anni, i Red Devils potrebbero riportare Ronaldo all'Olrd Trafford per una terza volta, e lo stesso calciatore sostiene di sapere esattamente cosa occorre fare per riportare il club al successo.

"Sono triste perché è uno dei club più importanti al mondo, un club che ho ancora nel cuore", ha dichiarato durante un'intervista a Piers Morgan Uncensored a novembre. "Bisogna seguire le persone intelligenti, le persone brillanti, per creare una base per il futuro, come ha fatto il Manchester United tanti anni fa. Nicky Butt, Gary [Neville], Roy Keane, [David] Beckham sono diventati grandi giocatori, ma erano giovani.

"Quindi il Manchester United in questo momento non ha una struttura. Spero che questo cambi in futuro, nel presente-futuro, perché il potenziale del club è incredibile. È uno dei club più importanti del secolo".

La recente nomina di Michael Carrick come allenatore ad interim dimostra che lo United ha forse preso atto delle parole di Ronaldo, e il ritorno del sempreverde calciatore portoghese potrebbe contribuire a riportare i tempi d'oro al Theatre of Dreams. Vale la pena inoltre ricordare quanto sarebbe preziosa l'esperienza che il ritorno di Ronaldo potrebbe fornire a Benjamin Sesko, acquistato per 74 milioni di sterline (111 milioni di dollari), se lo sloveno dovesse passare i prossimi due anni a fare da spalla al cinque volte vincitore del Pallone d'Oro.