Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Cristiano Ronaldo next club GFXGetty/GOAL
James Westwood

Il prossimo club di Cristiano Ronaldo, le sette opzioni se dovesse lasciare l'Al-Nassr: compagno di Messi, terza volta al Manchester United ma c'è anche l'ipotesi ritiro

GOAL esamina le sette opzioni di Cristiano Ronaldo per la prossima fase della sua carriera se dovesse lasciare l'Al-Nassr dopo che il campione portoghese ha deciso di scioperare in contrasto con la campagna acquisti del club.

Pubblicità

Ronaldo ha indetto uno sciopero all'Al-Nassr per protestare contro la presunta mancanza di investimenti da parte del Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita (PIF) rispetto agli altri club sotto la sua proprietà: Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli. Il 41enne attaccante avrebbe persino cercato di bloccare il trasferimento di Karim Benzema dall'Al-Ittihad all'Al-Hilal, avvenuto all'ultimo giorno di calciomercato, ritenendolo una mossa sleale volta a dare al primo un netto vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League 2025-26.

Il trasferimento di Benzema è andato avanti nonostante Ronaldo si sia rifiutato di giocare nel derby dell'Al-Nassr contro l'Al-Riyadh, e potrebbe anche boicottare la partita di venerdì contro l'ex club di Benzema, l'Al-Ittihad. Se non ci saranno cambiamenti nell'operazione del PIF nelle prossime settimane, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro chiederà di lasciare l'Al-Awwal Park Stadium alla fine della stagione.

L'Al-Nassr ha acquistato solo otto nuovi giocatori in estate, tra cui l'ex stella del Chelsea e dell'Atletico Madrid Joao Felix e la leggenda del Bayern Monaco Kingsley Coman per un totale di 90 milioni di euro, oltre a Inigo Martinez, che è entrato nella squadra della stagione della Liga dopo aver giocato un ruolo importante nella corsa al titolo del Barcellona nella scorsa stagione.

Senza dimenticare il fatto che il PIF abbia finanziato il suo rinnovo contrattuale da record a giugno. Ronaldo si sente tradito e ha tutto il diritto di iniziare a valutare altre opzioni. 

Tenendo presente questo, GOAL esamina i sette passi più ovvi che CR7 potrebbe compiere se decidesse davvero di interrompere la sua esperienza all'Al-Nassr, a partire da un potenziale glorioso ritorno a casa.

  • Ronaldo-Man-Utd-2022-23Getty

    MANCHESTER UNITED

    Ronaldo ha segnato 27 goal in 54 presenze durante la sua seconda esperienza con il Manchester United dopo essere tornato all'Old Trafford nel 2021, solo per poi trovare una via d'uscita dopo essere stato messo in panchina dall'olandese Ten Hag.

    A distanza di circa quattro anni, i Red Devils potrebbero riportare Ronaldo all'Olrd Trafford per una terza volta, e lo stesso calciatore sostiene di sapere esattamente cosa occorre fare per riportare il club al successo.

    "Sono triste perché è uno dei club più importanti al mondo, un club che ho ancora nel cuore", ha dichiarato durante un'intervista a Piers Morgan Uncensored a novembre. "Bisogna seguire le persone intelligenti, le persone brillanti, per creare una base per il futuro, come ha fatto il Manchester United tanti anni fa. Nicky Butt, Gary [Neville], Roy Keane, [David] Beckham sono diventati grandi giocatori, ma erano giovani.

    "Quindi il Manchester United in questo momento non ha una struttura. Spero che questo cambi in futuro, nel presente-futuro, perché il potenziale del club è incredibile. È uno dei club più importanti del secolo".

    La recente nomina di Michael Carrick come allenatore ad interim dimostra che lo United ha forse preso atto delle parole di Ronaldo, e il ritorno del sempreverde calciatore portoghese potrebbe contribuire a riportare i tempi d'oro al Theatre of Dreams. Vale la pena inoltre ricordare quanto sarebbe preziosa l'esperienza che il ritorno di Ronaldo potrebbe fornire a Benjamin Sesko, acquistato per 74 milioni di sterline (111 milioni di dollari), se lo sloveno dovesse passare i prossimi due anni a fare da spalla al cinque volte vincitore del Pallone d'Oro.

    • Pubblicità
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    REAL MADRID

    "Sono felice al Real Madrid e vorrei rimanere e concludere la mia carriera lì, se possibile", ha dichiarato Ronaldo dopo aver vinto il suo quinto Pallone d'Oro nel dicembre 2017. Il prodotto del vivaio dello Sporting CP ha finito per trasferirsi alla Juventus l'estate successiva, ma ancora oggi mantiene un legame emotivo unico con i Blancos.

    "Il periodo trascorso al Real Madrid è stato il più felice della mia carriera calcistica", ha dichiarato nel gennaio 2025, e Ronaldo potrebbe ancora concludere la sua brillante carriera al Bernabeu, dove sarebbe senza dubbio accolto a braccia aperte in un periodo turbolento che vede Alvaro Arbeloa cercare di raccogliere i cocci dopo il malaugurato regno di sette mesi di Xabi Alonso.

    L'attuale fuoriclasse del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha ripetutamente definito Ronaldo il suo "idolo" e da quando è arrivato nella capitale spagnola ha regolarmente chiesto consiglio al portoghese. Avere l'opportunità di lavorare a stretto contatto con lui e condividere le luci della ribalta potrebbe quindi essere uno scenario da sogno per il francese... o forse no.

    È stato anche suggerito che la più grande debolezza del Real Madrid in questo periodo sia la mancanza di copertura difensiva da parte dei suoi attaccanti, in particolare Mbappé. Come l'acquisto di Ronaldo potrebbe risolvere questo problema è una domanda a cui probabilmente è meglio non rispondere.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    NEWCASTLE

    Il PIF è anche il proprietario di maggioranza del Newcastle, il che significa che i Magpies sono nella posizione ideale per riportare Ronaldo in Europa. Secondo Marca, avrebbero potuto farlo nel 2023, poiché il primo contratto di Ronaldo con l'Al-Nassr includeva una clausola che gli dava la possibilità di unirsi al Newcastle se la squadra si fosse qualificata per la Champions League.

    Allora il trasferimento non è mai avvenuto, ma ora il Newcastle ha forse un bisogno ancora maggiore di un giocatore del calibro di Ronaldo, dato che languisce nella metà bassa della classifica della Premier League? Certo, dovrebbe mettere da parte la coppia da 124 milioni di sterline (168 milioni di dollari) composta da Nick Woltemade e Yoanne Wissa, ma entrambi impallidiscono al confronto con Ronaldo, che sfida l'età...

    Ronaldo sarebbe senza dubbio l'acquisto più importante nella storia del Newcastle. La sua presenza garantirebbe maggiore visibilità e aspettative più elevate, e il mancato raggiungimento di questi obiettivi farebbe regredire ulteriormente il progetto saudita a Tyneside. Vale quindi la pena correre il rischio?

  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    INTER MIAMI

    Quando l'anno scorso è stato chiesto all'ex centrocampista dell'Arsenal Anders Limpar cosa ne pensasse della possibilità che Ronaldo passasse alla MLS, ha dato una risposta molto sensata.

    "Zlatan Ibrahimovic ci è stato, Lionel Messi ci è adesso e potete immaginare se Cristiano Ronaldo si unisse a lui? Perché no? Sarebbe la ciliegina sulla torta - e immaginate se giocassero insieme, sarebbe semplicemente incredibile", ha detto Limpar. "Penso che ci sia solo una persona che può farlo accadere ed è David Beckham. Se me lo chiedete, Ronaldo dovrebbe lasciare l'Arabia Saudita e rendere la MLS più grande che mai".

    In effetti, Beckham ha già messo a segno uno dei colpi più grandi di sempre quando ha attirato Messi a Miami nel 2023, e non sarebbe una sorpresa se fosse al telefono con l'entourage di Ronaldo dopo aver sentito della sua disillusione in Arabia Saudita.

    Ronaldo sarebbe anche desideroso di lasciare il segno in un altro campionato, dopo aver rivoluzionato il gioco in Arabia Saudita, come lui stesso potrebbe affermare. Ha dichiarato che la MLS è "ovviamente" una competizione peggiore della Pro League, ma come ha osservato Limpar, la renderebbe immediatamente "più grande" e potenzialmente migliore.

    Messi ha vinto due premi MVP consecutivi e ha portato l'Inter Miami alla sua prima MLS Cup nel 2025, quindi cosa potrebbe andare storto se si aggiungesse la mentalità determinata di Ronaldo?

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Cristiano Ronaldo Sporting 11082002Getty Images

    SPORTING

    "Sarebbe incredibile vederlo concludere la sua carriera allo Sporting CP. Sarebbe la cosa migliore, una bella storia per tutti", ha dichiarato l'ex compagno di squadra di Ronaldo, Ricardo Sa Pinto, in una recente intervista a Radio Marca. "Quando ami il calcio come Cristiano, sai che ci sono storie che capitano solo una volta nella vita. Sarebbe una storia bellissima, davvero bellissima. I tifosi dello Sporting se lo meritano. E anche lui".

    Anche la madre di Ronaldo, Dolores Aveiro, spinge da tempo affinché l'attaccante torni sui suoi passi. "Ronaldo deve tornare qui", ha dichiarato nel 2021. "Se dipendesse da me, sarebbe già qui. Gli piace guardare le partite dello Sporting. Gli ho già detto: 'Figliolo, prima di morire, voglio vederti tornare allo Sporting'. Lui risponde: 'Vedremo'".

    Lo Sporting è forse l'opzione europea meno attraente per Ronaldo in termini di prestigio, ma è la migliore dal punto di vista puramente sentimentale. Ha trascorso sei anni nel club portoghese prima di passare al Manchester United nel 2003 e, sebbene rappresenti il più grande trionfo del sistema di formazione del club, ha giocato solo 31 partite in prima squadra, segnando cinque goal, e non ha vinto alcun trofeo allo stadio José Alvalade.

    C'è quindi un conto in sospeso per Ronaldo a Lisbona. Sarebbe un miglioramento rispetto all'attuale numero 9 dello Sporting, Luis Suarez, che è secondo nella classifica dei marcatori della Liga Portugal con 18 goal in 19 presenze nel 2025-26? Beh, Suarez è un forte finalizzatore, un ottimo collegamento e un pressatore con un grande ritmo, ma Ronaldo è Ronaldo, e la sua sola aura potrebbe incutere timore agli avversari dello Sporting.

    Pinto, quindi, ha ragione: sarebbe una "bella storia", anche se non portasse a nessun successo tangibile.

  • Al-Ittihad v Al-Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    UN ALTRO CLUB SAUDITA

    Tuttavia, è molto improbabile che Ronaldo riceva lo stesso stipendio da capogiro di 488.000 sterline al giorno (!) che guadagna all'Al-Nassr se dovesse lasciare il Medio Oriente. Se il potere finanziario è una delle sue principali motivazioni in questa fase avanzata della sua carriera, farebbe meglio a rimanere in Arabia Saudita, anche se questo non significa che debba rimanere legato all'Al-Nassr.

    La squadra di Riyadh ha speso un totale di 414 milioni di euro in trasferimenti dall'arrivo di Ronaldo, superando Al Ittihad (380 milioni di euro) e Al Ahli (386 milioni di euro), ma è ancora molto indietro rispetto alla spesa di 650 milioni di euro dell'Al-Hilal. Benzema è solo l'ultimo di una lunga serie di acquisti di prestigio dell'Al-Hilal, che ha vinto il titolo della Pro League 2023-24 senza perdere una sola partita, con ingenti somme spese anche per giocatori del calibro di Neymar, Ruben Neves, Malcom, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly e Darwin Nunez.

    Se non puoi batterli, perché non unirti a loro? Secondo CBS Sports, il PIF ha spinto l'Al-Hilal a ingaggiare Ronaldo prima dell'ampliamento della Coppa del Mondo per club nel 2025, quindi non è irrealistico pensare che potrebbero puntare nuovamente su di lui, anche dopo l'acquisto di Benzema.

    Il piano potrebbe essere quello di riunire Ronaldo e Benzema, che hanno goduto di un successo senza precedenti insieme al Real Madrid. Al Real Madrid, Benzema ha lavorato duramente nella fase di costruzione del gioco, mentre Ronaldo aspettava di balzare in avanti e raccogliere tutti gli elogi, quindi perché non reintrodurre quella dinamica in una squadra piena di stelle?

    Il calciatore portoghese può prendere due piccioni con una fava all'Al-Hilal, ponendo fine al suo digiuno di trofei durato sei anni (non ha vinto alcun titolo importante dalla Coppa Italia 2021) e riaffermandosi come il volto indiscusso del calcio saudita. I tifosi dell'Al-Nassr si sentirebbero presi alla sprovvista, ma questo non è un problema di Ronaldo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Cristiano Ronaldo Portugal vs HungaryGetty Images

    IL RITIRO

    Anche il ritiro è sul tavolo, anche se Ronaldo ha respinto questa possibilità quando ha parlato con Canal 11 in ottobre.

    "La gente, specialmente la mia famiglia, mi dice: 'È ora che smetti. Hai fatto tutto quello che potevi. Perché vuoi segnare mille gol?'. Ma io non la penso così", ha affermato. "Credo di poter ancora dare il meglio, di aiutare la mia squadra e la nazionale, quindi perché smettere? Sono sicuro che quando smetterò mi sentirò soddisfatto, perché avrò dato tutto me stesso. So di non avere molti anni davanti a me, ma cercherò di godermi al massimo quelli che mi restano".

    A Ronaldo mancano solo 39 goal per raggiungere quella magica cifra a quattro zeri, e sarebbe una tragedia se non ci riuscisse, almeno per lui.

    Anche l'inafferrabile Coppa del Mondo è ancora nei suoi programmi, dato che il Portogallo si presenta come uno dei favoriti all'evento del 2026 in Nord America. Alcuni credono che Ronaldo stia ostacolando il progresso del suo Paese, dato che ha segnato solo una volta nelle sue ultime 10 presenze in tornei importanti e spesso rimprovera i suoi compagni di squadra per non averlo cercato subito, ma Roberto Martinez ha respinto con forza questa idea.

    "È un giocatore che, per noi, è un finalizzatore. È il miglior marcatore di tutti i tempi. Quindi, avere un giocatore che ora ha segnato 25 goal nelle ultime 30 partite (tra qualificazioni, amichevoli e Nations League) con la nazionale è un dono", ha detto il mese scorso il commissario tecnico del Portogallo. "Si tratta del presente, non stiamo parlando di quello che ha fatto 10 anni fa. Quindi, per me, il suo impegno è molto importante. È l'unico giocatore al mondo con più di 220 presenze in nazionale. Quindi, con l'esperienza di Cristiano Ronaldo, con il suo impegno... È un esempio. Ed è un giocatore che ispira lo spogliatoio".

    Riuscite a immaginare la nazionale portoghese senza Ronaldo? Probabilmente supererebbero le altre squadre, con Vitinha, Bruno Fernandes e Joao Neves che finirebbero su tutti i giornali. Ma chi ha bisogno di un calcio fluido quando si può passare direttamente a un uomo che punterà sempre alla gloria, anche quando sembrano esserci opzioni migliori?

    Martinez ha perfettamente ragione: Ronaldo rimane un dono per questo sport, se non altro per la pubblicità che continua a garantire. Se il fatto che continui a giocare sia vantaggioso per qualcuno oltre a Ronaldo è, tuttavia, quantomeno discutibile.

0