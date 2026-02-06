Il prossimo club di Cristiano Ronaldo, le sette opzioni se dovesse lasciare l'Al-Nassr: compagno di Messi, terza volta al Manchester United ma c'è anche l'ipotesi ritiro

Ronaldo ha indetto uno sciopero all'Al-Nassr per protestare contro la presunta mancanza di investimenti da parte del Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita (PIF) rispetto agli altri club sotto la sua proprietà: Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli. Il 41enne attaccante avrebbe persino cercato di bloccare il trasferimento di Karim Benzema dall'Al-Ittihad all'Al-Hilal, avvenuto all'ultimo giorno di calciomercato, ritenendolo una mossa sleale volta a dare al primo un netto vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League 2025-26.
Il trasferimento di Benzema è andato avanti nonostante Ronaldo si sia rifiutato di giocare nel derby dell'Al-Nassr contro l'Al-Riyadh, e potrebbe anche boicottare la partita di venerdì contro l'ex club di Benzema, l'Al-Ittihad. Se non ci saranno cambiamenti nell'operazione del PIF nelle prossime settimane, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro chiederà di lasciare l'Al-Awwal Park Stadium alla fine della stagione.
L'Al-Nassr ha acquistato solo otto nuovi giocatori in estate, tra cui l'ex stella del Chelsea e dell'Atletico Madrid Joao Felix e la leggenda del Bayern Monaco Kingsley Coman per un totale di 90 milioni di euro, oltre a Inigo Martinez, che è entrato nella squadra della stagione della Liga dopo aver giocato un ruolo importante nella corsa al titolo del Barcellona nella scorsa stagione.
Senza dimenticare il fatto che il PIF abbia finanziato il suo rinnovo contrattuale da record a giugno. Ronaldo si sente tradito e ha tutto il diritto di iniziare a valutare altre opzioni.
Tenendo presente questo, GOAL esamina i sette passi più ovvi che CR7 potrebbe compiere se decidesse davvero di interrompere la sua esperienza all'Al-Nassr, a partire da un potenziale glorioso ritorno a casa.