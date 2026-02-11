La domanda che sorge spontanea ora è, ovviamente, chi succederà a Frank alla guida della squadra? L'aspettativa è che l'assistente allenatore John Heitinga assumerà l'incarico ad interim, anche se il due volte ex allenatore ad interim Ryan Mason è ovviamente anche lui in lizza per il ruolo dopo aver recentemente lasciato il West Bromwich Albion.
Tuttavia, non mancano i candidati per diventare il prossimo allenatore permanente del Tottenham, sia alla fine della stagione che prima della prossima partita di Premier League del club, contro l'Arsenal, il 22 febbraio.
Chi è il candidato più probabile per sostituire Frank a lungo termine? GOAL valuta e classifica tutti i possibili contendenti qui sotto...