De Zerbi Pochettino Glasner Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

Il prossimo allenatore del Tottenham: Mauricio Pochettino, Oliver Glasner e i principali candidati per sostituire definitivamente Thomas Frank, esonerato, nel nord di Londra - classifica

Thomas Frank se n'è andato! La mattina dopo una notte terribile, il Tottenham Hotspur ha annunciato che il danese era stato sollevato dal suo incarico di allenatore, senza grande sorpresa da parte di nessuno. La sconfitta per 2-1 di martedì sera in casa contro il Newcastle, anch'esso in difficoltà, ha portato a otto il numero di partite senza vittorie del Tottenham in Premier League, una serie di risultati disastrosi che lo ha fatto precipitare al 16° posto in classifica.

La domanda che sorge spontanea ora è, ovviamente, chi succederà a Frank alla guida della squadra? L'aspettativa è che l'assistente allenatore John Heitinga assumerà l'incarico ad interim, anche se il due volte ex allenatore ad interim Ryan Mason è ovviamente anche lui in lizza per il ruolo dopo aver recentemente lasciato il West Bromwich Albion.

Tuttavia, non mancano i candidati per diventare il prossimo allenatore permanente del Tottenham, sia alla fine della stagione che prima della prossima partita di Premier League del club, contro l'Arsenal, il 22 febbraio.

Chi è il candidato più probabile per sostituire Frank a lungo termine? GOAL valuta e classifica tutti i possibili contendenti qui sotto...

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    12Cesc Fàbregas

    Poco dopo la sconfitta casalinga del Tottenham contro il Newcastle martedì sera, il Como ha raggiunto le semifinali della Coppa Italia per la prima volta dal 1986, battendo ai rigori il Napoli, campione della Serie A, allo Stadio Diego Armando Maradona. È stato un risultato storico che ha ribadito il motivo per cui Cesc Fabregas è considerato uno dei prossimi grandi allenatori europei.

    Lo spagnolo dovrebbe quindi essere nella rosa dei candidati del Tottenham per succedere a Frank, soprattutto se si considera che Fabregas ha portato il Como al sesto posto in Serie A. Tuttavia, non riusciamo a immaginare Cesc allo Spurs, e questo per un paio di motivi.

    In primo luogo, Fabregas è un ex centrocampista dell'Arsenal e del Chelsea. In secondo luogo, e cosa ancora più significativa, quando lascerà il Como, sarà per un club più importante del Tottenham. Fabregas è davvero molto quotato in questo momento. Ha rifiutato l'Inter la scorsa estate e ci aspettiamo che respinga ancora più rapidamente gli Spurs se dovessero chiamarlo ora.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    11Gareth Southgate

    È stato riferito che gli Spurs hanno contattato Gareth Southgate riguardo alla possibilità di succedere a José Mourinho come allenatore già nel 2021, quindi è possibile che siano ancora interessati all'ex allenatore dell'Inghilterra.

    Southgate ovviamente non ha più lavorato da quando ha lasciato i Three Lions dopo la sconfitta nella finale di Euro 2024, ma rimane una figura molto rispettata nel calcio inglese e il fatto che sarebbe in grado di subentrare immediatamente è innegabilmente un enorme vantaggio.

    C'è però il crescente sospetto che il 55enne possa non tornare mai più alla panchina, dopo aver ammesso solo lo scorso novembre di non avere fretta di farlo. Quindi, anche se Southgate sarebbe sicuramente una scelta popolare, sembra improbabile che, se decidesse di tornare a lavorare, sceglierebbe di ripulire il disastro che sono gli Spurs come suo prossimo incarico.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Ruben Amorim

    Potremmo vedere Ruben Amorim tornare rapidamente in Premier League? I bookmaker ritengono che sia una possibilità concreta, dato che l'ex allenatore del Manchester United è il sesto favorito per riempire il vuoto lasciato da Frank.

    Chiaramente, Amorim non può essere scartato. Innanzitutto, è immediatamente disponibile. In secondo luogo, prima del suo tormentato mandato all'Old Trafford, era considerato uno dei giovani allenatori più promettenti del calcio europeo grazie al notevole lavoro svolto nel riportare lo Sporting CP ai fasti di un tempo.

    Tuttavia, facciamo fatica a immaginare che i tifosi possano appoggiare la potenziale nomina di Amorim, che ora ricorda molto Andre Villas-Boas.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Enzo Maresca

    Enzo Maresca è stato licenziato come allenatore del Chelsea meno di sei settimane fa, ma la reputazione dell'italiano non è stata eccessivamente compromessa dal suo licenziamento, poiché è chiaro che la sua uscita è stata causata da molto più che una serie di risultati deludenti. In effetti, Maresca si è praticamente autoescluso dal suo incarico in modo piuttosto deliberato, lamentando pubblicamente una presunta mancanza di sostegno dietro le quinte a Stamford Bridge. C'era molta simpatia per un allenatore che aveva vinto sia la Conference League che la Coppa del Mondo per club, nonostante i continui cambiamenti nella zona ovest di Londra.

    Era forse inevitabile, quindi, che Maresca venisse indicato come possibile sostituto di Frank allo Spurs, ma al momento sembra un'ipotesi remota, soprattutto perché l'ex assistente di Pep Guardiola sarebbe in lizza per subentrare all'Etihad quando il catalano deciderà di dimettersi.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Michael Carrick

    Michael Carrick sta attualmente facendo del suo meglio per convincere il Manchester United ad affidargli il ruolo di allenatore titolare all'Old Trafford su base permanente, e finora sta ottenendo ottimi risultati.

    L'allenatore ad interim non è riuscito a prolungare la sua serie di vittorie consecutive a cinque partite martedì sera contro il West Ham, ma i Red Devils rimangono imbattuti sotto la sua guida e sembrano davvero in ottima posizione per qualificarsi alla Champions League della prossima stagione.

    Se dovesse raggiungere questo obiettivo, che sembrava irraggiungibile sotto il suo predecessore Ruben Amorim, Sir Jim Ratcliffe & Co. potrebbero decidere di confermare Carrick.

    Tuttavia, se dovessero optare per un allenatore più collaudato, indipendentemente dai risultati da qui alla fine della stagione, gli Spurs potrebbero plausibilmente puntare su Carrick, che è ovviamente un ex giocatore del Tottenham.

    Al momento, però, ci sono troppe variabili in gioco perché l'ex nazionale inglese possa essere considerato il favorito. In realtà, al momento è più una potenziale outsider.

  • Robbie KeaneAttila KISBENEDEK / AFP

    7Robbie Keane

    Robbie Keane non avrebbe certamente alcun problema a conquistare il sostegno dei tifosi del Tottenham. L'irlandese è una leggenda del club, avendo segnato 122 gol e vinto una Coppa di Lega in due periodi con gli Spurs.

    Keane ha anche iniziato in modo promettente la sua carriera da allenatore, vincendo titoli di campionato sia con il Maccabi Tel Aviv che con l'attuale club Ferencvaros, che ha anche portato ai play-off di Europa League grazie, in gran parte, a una vittoria molto soddisfacente sui Rangers per l'ex attaccante del Celtic.

    Ovviamente, ci sarebbero delle preoccupazioni sul fatto che Keane non abbia ancora allenato ai massimi livelli, ma il miglior marcatore di tutti i tempi della Repubblica d'Irlanda conosce gli Spurs come le sue tasche e senza dubbio coglierebbe al volo l'opportunità di tornare al club come allenatore.

  • Sunderland v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Oliver Glasner

    Glasner finirà sicuramente prima o poi in una delle squadre di punta della Premier League. L'austriaco ha conquistato il calcio inglese da quando è subentrato a Roy Hodgson come allenatore del Crystal Palace nel febbraio 2024. Dopo aver portato gli Eagles al loro miglior bottino di punti di sempre (49), ha migliorato quel risultato nella sua prima stagione completa al Selhurst Park (53), mettendo fine alla attesa di 120 anni del club per un trofeo grazie alla splendida vittoria per 1-0 sul potente Manchester City nella finale della FA Cup.

    Anche Glasner è in scadenza di contratto alla fine della stagione e potrebbe anche lasciare Selhurst Park prima di allora, data la natura tesa del suo rapporto con i suoi datori di lavoro. Tuttavia, proprio questa tensione è il motivo per cui gli Spurs potrebbero evitare il 51enne, che, come lui stesso ammette apertamente, non ha mai paura di dire ciò che pensa. Si vocifera anche che Glasner stia pensando a un trasferimento estivo a Manchester...

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Marco Silva

    Marco Silva del Fulham avrà una seconda possibilità in uno dei club più importanti d'Inghilterra? L'ex allenatore dell'Hull City e del Watford è rimasto solo una stagione all'Everton nel 2018-19, ma da allora ha ricostruito la sua reputazione di allenatore di grande successo al Craven Cottage.

    Con il suo stile di gioco accattivante e la sua capacità di migliorare i giocatori, Silva dovrebbe sicuramente essere in lizza per il posto agli Spurs. Il suo contratto scade alla fine della stagione e, proprio la scorsa stagione, ha portato il Fulham a un record di punti in Premier League (54).

    Quindi, anche se al momento Silva sembra ancora un outsider, molte persone vorrebbero vedere cosa potrebbe fare con una squadra più forte e più soldi a disposizione.

  • Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Andoni Iraola

    Un altro posto di rilievo è diventato disponibile nella Premier League, quindi il nome di Andoni Iraola è tornato a circolare, il che è divertente in un certo senso, dato che lo spagnolo era un perfetto sconosciuto per i tifosi inglesi quando è arrivato al Vitality Stadium nell'estate del 2023.

    Tuttavia, il fatto che Iraola sia stato recentemente indicato come sostituto di Enzo Maresca al Chelsea e ora di Frank agli Spurs ha perfettamente senso, dato che si è affermato come uno dei migliori allenatori della massima serie dopo aver portato due volte i Cherries a conquistare il record di punti del club.

    Il Bournemouth è anche una delle squadre più emozionanti da vedere in Inghilterra, nonostante Iraola abbia dovuto affrontare la vendita di diversi giocatori chiave nelle ultime due stagioni.

    Il basco, quindi, ha molte cose a suo favore. Probabilmente farebbe giocare agli Spurs il tipo di calcio che i tifosi vogliono vedere, sfruttando al meglio le risorse a sua disposizione. Solo per questi due motivi, è una scommessa azzardata ma interessante.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Acquista

    Xavi è rimasto sorprendentemente senza lavoro da quando è stato licenziato in modo incredibilmente irrispettoso dal Barcellona 18 mesi fa. Ricordiamo che l'icona blaugrana ha portato i catalani alla gloria della Liga nel 2022-23, solo per essere poi trattato in modo vergognoso dal presidente del club Joan Laporta durante gli ultimi mesi di una difficile seconda stagione.

    Nel frattempo, Xavi è stato accostato a diverse posizioni di alto profilo, tra cui alcune in Inghilterra, quindi non sorprende affatto che sia considerato uno dei favoriti per il posto vacante agli Spurs.

    Qualcuno alla fine darà a uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio un altro lavoro, e potrebbe benissimo essere il Tottenham, dato che Xavi ha una filosofia calcistica più flessibile di quanto suggerisca la sua formazione al Barça, ed è anche ampiamente considerato un personaggio umile e composto. Inoltre, se il Tottenham riuscisse a uscire dalla zona retrocessione, il vincitore della Coppa del Mondo non avrebbe certamente alcun problema ad attirare giocatori nel club.

  • Mauricio PochettinoGetty Images Sport

    2Mauricio Pochettino

    Mauricio Pochettino era stato accostato alla panchina del Tottenham la scorsa estate, dopo l'esonero di Ange Postecoglou, ma ovviamente non era il momento giusto, dato che l'argentino era sotto contratto con la nazionale maschile degli Stati Uniti fino alla conclusione dei Mondiali del 2026. Tuttavia, ora la strada è libera per il ritorno di Pochettino alla guida degli Spurs subito dopo le finali di questa estate.

    Il 53enne sarebbe ovviamente accolto a braccia aperte dai fedeli tifosi del Tottenham. Durante il suo mandato tra il 2014 e il 2019, gli Spurs non sono mai riusciti a finire fuori dalla top five della Premier League, mentre hanno anche raggiunto la loro prima finale di Champions League, nel 2018.

    Pochettino è stato ovviamente accostato ad altri club, tra cui il Manchester United, ma negli ultimi giorni e settimane ci sono state voci e segnali che indicano che sarebbe molto propenso a tornare al Tottenham.

  • marseille-roberto-de-zerbi(C)Getty Images

    1Roberto De Zerbi

    Il primo favorito dai bookmaker, e si capisce perché. Roberto De Zerbi è uno dei tattici più rispettati nel mondo del calcio odierno, un allenatore che può contare Pep Guardiola tra i suoi numerosi ammiratori e che ha esperienza nella Premier League, avendo precedentemente trasformato il Brighton in una delle squadre più attraenti da vedere in Inghilterra.

    Naturalmente, come hanno sottolineato la sua uscita dall'Amex e il successivo periodo al Marsiglia, De Zerbi è un personaggio molto intenso, con l'abitudine di irritare i suoi superiori e chi lo circonda. È fondamentalmente un Jose Mourinho o un Antonio Conte ossessionato dal possesso palla, ma senza i titoli.

    Quindi, anche se ci aspettiamo che gli Spurs puntino su un allenatore incredibilmente innovativo che si è reso disponibile proprio la sera prima che licenziassero Frank, non pensiamo che durerebbe a lungo nel nord di Londra. Tuttavia, sarebbe molto divertente finché durasse!

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

