Enzo Maresca è stato licenziato come allenatore del Chelsea meno di sei settimane fa, ma la reputazione dell'italiano non è stata eccessivamente compromessa dal suo licenziamento, poiché è chiaro che la sua uscita è stata causata da molto più che una serie di risultati deludenti. In effetti, Maresca si è praticamente autoescluso dal suo incarico in modo piuttosto deliberato, lamentando pubblicamente una presunta mancanza di sostegno dietro le quinte a Stamford Bridge. C'era molta simpatia per un allenatore che aveva vinto sia la Conference League che la Coppa del Mondo per club, nonostante i continui cambiamenti nella zona ovest di Londra.

Era forse inevitabile, quindi, che Maresca venisse indicato come possibile sostituto di Frank allo Spurs, ma al momento sembra un'ipotesi remota, soprattutto perché l'ex assistente di Pep Guardiola sarebbe in lizza per subentrare all'Etihad quando il catalano deciderà di dimettersi.