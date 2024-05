Il primo Mondiale per Club Femminile: dove si gioca, quando e le squadre partecipanti

La FIFA ha annunciato la decisione di organizzare la prima Coppa del Mondo per Club Femminile: nelle prossime settimane saranno annunciati i dettagli.

In attesa della prima edizione del nuovo Mondiale per Club maschile, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti e che prevede una nuova formula a 32 squadre, la FIFA ha annunciato l’organizzazione di un torneo analogo anche per il calcio femminile.

Attraverso un comunicato ufficiale, il massimo organo mondiale di calcio ha annunciato che nel 2026 prenderà il via una competizione per club a livello mondiale che vedrà protagoniste le squadre femminili.



Al momento non sono ancora state svelati date e luogo del Mondiale per Club Femminile, con la FIFA che prossimi mesi fornirà maggiori dettagli in vista di un evento che si preannuncia storico.