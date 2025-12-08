Il primo goal di Rabiot e una conferma: non esiste un Milan da scudetto senza di lui, la differenza di rendimento è impressionante

Non aveva ancora segnato con la maglia del Milan Adrien Rabiot eppure era già sotto gli occhi di tutti la sua importanza all'interno di questa squadra. Certo, ci ha messo anche la ciliegina questa volta, e che ciliegina.
Nel momento più complicato, con il Milan sotto di due goal e in confusione, il gesto del grande giocatore, che riporta un po' di serenità e da il via alla rimonta dei rossoneri, poi orchestrata da uno strepitoso Pulisic.
Un dato impressiona e fa capire l'impatto di Rabiot in questo Milan e in generale nel campionato italiano. Con lui in campo la squadra di Massimiliano Allegri non solo non ha mai perso ma ha praticamente sempre vinto.