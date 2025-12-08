Il primo goal di Rabiot e una conferma: non esiste un Milan da scudetto senza di lui, la differenza di rendimento è impressionante

"Avevamo bisogno di questo. Ogni tanto c’è bisogno di una giocata che cambia la partita, è stata quella. Poi tutti abbiamo fatto bene. CI sono stati anche errori, ma l’importante è la mentalità: dobbiamo continuare così, tutti, anche quelli che sono entrati. Poi vediamo dove arriviamo, ma siamo fiduciosi”, così Rabiot a Sky ha commentato il goal fatto che ha riportato i rossoneri in partita.

Il francese però, da giocatore esperto e leader, ha sottolineato anche l'approccio sbagliato: “Siamo entrati male nella partita. Nella seconda parte del promo tempo abbiamo fatto molto bene, all’intervallo ci siamo detti di essere più cattivi. Si è visto subito il cambiamento di ritmo.Queste partite dimostrano che a livello di mentalità ci siamo, ma fa vedere anche che dobbiamo entrare meglio: non sempre puoi vincere 3-2 dopo essere andato sotto 2-0. Ma sono contento della squadra oggi”.