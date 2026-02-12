Il presidente dell'Atletico lancia un messaggio forte al Barcellona mentre si parla del trasferimento di Julian Alvarez

Nelle ultime settimane si sono intensificate le speculazioni secondo cui il Barcellona avrebbe individuato Alvarez come il candidato ideale per guidare l'attacco dopo la partenza di Lewandowski. Con il futuro del veterano polacco incerto oltre la stagione in corso e il suo 38° compleanno che si avvicina, i media catalani hanno suggerito che il Barça stesse tramando un'audace incursione sui rivali della Liga. Tuttavia, il presidente dell'Atleti Cerezo si è affrettato a smentire tali voci.

Parlando con i media durante un evento a Madrid, il numero uno dell'Atletico è stato inequivocabile quando gli è stato chiesto delle voci che collegano il suo numero 19 a un trasferimento al Camp Nou. "Julian è un giocatore sotto contratto con l'Atletico Madrid ed è felice", ha detto all'emittente egiziana Win Win. "Nessuno del Barça ci ha contattato ufficialmente per ingaggiarlo, e questo è tutto".