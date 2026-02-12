Getty Images Sport
Il presidente dell'Atletico lancia un messaggio forte al Barcellona mentre si parla del trasferimento di Julian Alvarez
Pubblicità
Cerezo respinge il trasferimento al Barcellona
Nelle ultime settimane si sono intensificate le speculazioni secondo cui il Barcellona avrebbe individuato Alvarez come il candidato ideale per guidare l'attacco dopo la partenza di Lewandowski. Con il futuro del veterano polacco incerto oltre la stagione in corso e il suo 38° compleanno che si avvicina, i media catalani hanno suggerito che il Barça stesse tramando un'audace incursione sui rivali della Liga. Tuttavia, il presidente dell'Atleti Cerezo si è affrettato a smentire tali voci.
Parlando con i media durante un evento a Madrid, il numero uno dell'Atletico è stato inequivocabile quando gli è stato chiesto delle voci che collegano il suo numero 19 a un trasferimento al Camp Nou. "Julian è un giocatore sotto contratto con l'Atletico Madrid ed è felice", ha detto all'emittente egiziana Win Win. "Nessuno del Barça ci ha contattato ufficialmente per ingaggiarlo, e questo è tutto".
- AFP
Mentre il suo futuro è stato oggetto di dibattito, anche la forma di Alvarez in campo è stata oggetto di attenzione. L'ex giocatore del Manchester City ha vissuto un inverno difficile, non riuscendo a segnare in Liga da novembre e attualmente a quota 10 partite senza gol in tutte le competizioni.
Le sue difficoltà hanno suscitato critiche da parte della stampa, con grande frustrazione dell'allenatore Simeone. Alla domanda se i tifosi dovrebbero ancora credere nella capacità del giocatore di guidare l'attacco, Simeone ha risposto il mese scorso: "Sul serio? Me lo sta chiedendo davvero? La verità è che Julian Alvarez parla da solo, grazie al suo nome, alla sua autorevolezza e alla carriera che si è costruito, giusto?".
L'ammirazione di Simeone è evidente, ma lo è anche quella del difensore del Barcellona Ronald Araujo, che questa settimana lo ha elogiato pubblicamente dicendo: "È un grande giocatore; per me è uno dei migliori attaccanti al mondo. Si vede la qualità che ha".
- PubblicitàPubblicità
La ricerca del Barcellona per un nuovo numero 9
L'interesse del Barcellona per Alvarez nasce da una necessità. Con Lewandowski ormai prossimo alla fine della sua illustre carriera nel club, i Blaugrana stanno attivamente setacciando il mercato alla ricerca di un sostituto di livello mondiale che possa guidare la squadra negli anni a venire. Alvarez, con il suo stile di gioco aggressivo, la sua abilità tecnica e il suo pedigree comprovato ai massimi livelli, è considerato dal direttore sportivo Deco il profilo ideale per il sistema del Barça.
Tuttavia, la realtà finanziaria rende l'accordo quasi impossibile. I vincoli economici del Barcellona rimangono un ostacolo significativo e probabilmente sarebbe necessario effettuare vendite sostanziali per finanziare l'acquisto di un giocatore del valore di Alvarez.
- AFP
La situazione contrattuale crea una barriera invalicabile
Forse l'ostacolo più grande per qualsiasi potenziale acquirente è la situazione contrattuale di Alvarez. L'attaccante è legato ai Colchoneros fino al giugno 2030, avendo firmato un contratto di sei anni al suo arrivo. L'accordo include una clausola rescissoria che si aggirerebbe intorno ai 500 milioni di euro, proteggendo efficacemente l'Atletico da offerte ostili.
Anche se l'Atletico fosse disposto a negoziare, cosa che Cerezo indica non essere, secondo alcune fonti la società richiederebbe una cifra iniziale ben superiore ai 100 milioni di euro. Per il Barcellona, che deve ancora rispettare le rigide regole del tetto salariale della Liga, una cifra del genere sarebbe probabilmente proibitiva. Per ora, Alvarez rimane il volto del futuro dell'Atletico e Cerezo è determinato a mantenere le cose così.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità