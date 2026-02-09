Getty Images
Il presidente del Barcellona Joan Laporta, "deluso", illustra la tempistica per il completamento del Camp Nou, mentre i ritardi ostacolano il progetto dello stadio.
Laporta furioso per i ritardi nel rilascio dei permessi che bloccano l'apertura della tribuna nord
Laporta ha espresso pubblicamente la sua insoddisfazione per gli ostacoli burocratici che rallentano il ritorno del club a un Camp Nou pienamente operativo. Con il progetto di ristrutturazione che entra in una fase critica, la dirigenza del club aveva fissato l'inizio del 2026 come momento cruciale per la riapertura delle sezioni chiave dello stadio. Tuttavia, la burocrazia ha rallentato i progressi, in particolare per quanto riguarda la tribuna nord e la tribuna del 1957, lasciando la dirigenza del club visibilmente frustrata.
Parlando ai media del club, Laporta non ha usato mezzi termini riguardo al mancato rispetto delle scadenze. "È qualcosa che mi turba molto", ha ammesso. "È ovvio che anche questa parte dello stadio è finita, la tribuna nord. Ci è stato detto che l'accesso deve essere migliorato e ci stiamo lavorando".
Il nocciolo della questione risiede nel ritardo dei permessi di sicurezza essenziali. Il club aveva previsto di accogliere i tifosi in queste specifiche aree subito dopo la pausa invernale, ma quei piani sono ora sfumati. "Il problema è che avrebbe dovuto essere pronto entro la prima settimana di gennaio; ora siamo a febbraio e non abbiamo ancora ricevuto i permessi per la tribuna nord e la tribuna dei tifosi, la tribuna 1957", ha spiegato Laporta. "Sono deluso perché dovremmo averli, ma abbiamo imparato che le cose procedono lentamente".
L'installazione del tetto impone una modifica della data di completamento prevista per il 2027
Sebbene l'attenzione immediata sia concentrata sull'accesso alle tribune, è stato aggiornato anche il calendario generale del progetto Espai Barca. La tabella di marcia iniziale ha subito gli inevitabili adeguamenti che accompagnano un progetto edilizio di questa portata. Laporta ha chiarito che, mentre la maggior parte dei lavori di ristrutturazione interna dello stadio sta volgendo al termine, il fiore all'occhiello del progetto, il tetto a 360 gradi, non sarà pronto prima del 2027.
"Lo stadio dovrebbe essere completato entro il 2027", ha dichiarato Laporta, offrendo una previsione realistica per la consegna finale. "Tutto dovrebbe essere completato entro la fine del 2026, e poi il tetto sarà aggiunto nel 2027".
Questo approccio graduale significa che i tifosi e i giocatori potranno probabilmente godersi lo stadio in uno stato "quasi finito" per la maggior parte della stagione 2026-27, con l'aggiunta degli elementi architettonici finali in un secondo momento.
Il Barça esclude il ritorno a Montjuic nonostante i timori di un conflitto di date
L'installazione del tetto rappresenta un notevole grattacapo logistico. Laporta ha rivelato che il sollevamento e il fissaggio della struttura richiederanno la chiusura dello stadio per un periodo di tempo considerevole. "Ci vorranno quattro mesi di inattività dello stadio e penso che i lavori potranno essere completati entro la fine del 2027", ha osservato. "Ma non si tratta solo dello stadio: c'è il campus, l'area circostante, le modifiche che devono essere apportate... dobbiamo iniziare subito".
In genere, una chiusura di quattro mesi richiederebbe un trasferimento temporaneo, suscitando tra i tifosi il timore di un ritorno all'Estadi Olímpic Lluís Companys di Montjuic. La sede temporanea, sebbene funzionale, è stata criticata per la sua atmosfera fredda e l'accesso difficile, che hanno portato a un calo delle presenze. Tuttavia, Laporta ha subito smentito le ipotesi di un ritorno alla collina olimpica.
"Non abbiamo intenzione di tornare a Montjuïc perché è possibile organizzarsi in base al calendario della Liga e della Champions League, se ci qualificheremo", ha assicurato. "Penso che si possa coordinare bene".
I ricavi dello stadio sono fondamentali per il piano di ripresa economica del club
A sottolineare l'urgenza di completare il progetto è la fragile situazione economica del Barcellona. Il ritorno a uno stadio da 105.000 posti è un imperativo finanziario. Le restrizioni a Montjuic e la capienza parziale del Camp Nou hanno limitato i flussi di entrate del club, e Laporta vede lo stadio completato come il motore della futura solvibilità del club.
"Il ritorno economico dello Spotify Camp Nou sarà enorme", ha sottolineato Laporta. "È la nostra strada più importante per la crescita dei ricavi". Il presidente ha sottolineato che il campo rinnovato è stato progettato per essere un centro commerciale aperto 365 giorni all'anno, piuttosto che un semplice luogo dove si giocano partite di calcio due volte alla settimana.
"Ci saranno miglioramenti nella biglietteria, nell'ospitalità e negli spazi commerciali che genereranno entrate; attivazioni di sponsorizzazioni; più eventi globali; ed esperienze più personalizzate, che ci permetteranno di generare entrate significativamente maggiori", ha aggiunto. "Vogliamo essere in grado di implementarlo il prima possibile. Ci permetterà di ripagare il nostro debito, investire nel progetto sportivo per essere competitivi e consolidare la nostra ripresa economica".
