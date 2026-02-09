Il presidente del Barcellona Joan Laporta, "deluso", illustra la tempistica per il completamento del Camp Nou, mentre i ritardi ostacolano il progetto dello stadio.

Laporta ha espresso pubblicamente la sua insoddisfazione per gli ostacoli burocratici che rallentano il ritorno del club a un Camp Nou pienamente operativo. Con il progetto di ristrutturazione che entra in una fase critica, la dirigenza del club aveva fissato l'inizio del 2026 come momento cruciale per la riapertura delle sezioni chiave dello stadio. Tuttavia, la burocrazia ha rallentato i progressi, in particolare per quanto riguarda la tribuna nord e la tribuna del 1957, lasciando la dirigenza del club visibilmente frustrata.

Parlando ai media del club, Laporta non ha usato mezzi termini riguardo al mancato rispetto delle scadenze. "È qualcosa che mi turba molto", ha ammesso. "È ovvio che anche questa parte dello stadio è finita, la tribuna nord. Ci è stato detto che l'accesso deve essere migliorato e ci stiamo lavorando".

Il nocciolo della questione risiede nel ritardo dei permessi di sicurezza essenziali. Il club aveva previsto di accogliere i tifosi in queste specifiche aree subito dopo la pausa invernale, ma quei piani sono ora sfumati. "Il problema è che avrebbe dovuto essere pronto entro la prima settimana di gennaio; ora siamo a febbraio e non abbiamo ancora ricevuto i permessi per la tribuna nord e la tribuna dei tifosi, la tribuna 1957", ha spiegato Laporta. "Sono deluso perché dovremmo averli, ma abbiamo imparato che le cose procedono lentamente".