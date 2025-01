Il piccolo Daniele è morto, lo ha comunicato Stellini dopo Fiorentina-Napoli: "Conte non se l'è sentita di venire"

L'allenatore in seconda si è presentato davanti alle tv al posto di Conte: "Gli siamo stati vicini, Daniele ci ha regalato forza".

In una serata di gioia, con il Napoli che sbanca il Franchi andando a vincere per 3-0 in casa della Fiorentina, c'è spazio anche per la tristezza: il piccolo Daniele, il bambino a cui Anguissa aveva dedicato il goal di Udine, non ce l'ha fatta.

A darne la notizia è stato un emozionato Cristian Stellini, allenatore in seconda del Napoli, che si è presentato davanti alle telecamere di DAZN dopo la partita al posto del tecnico salentino.

Proprio a questo è collegata la motivazione dell'assenza di Conte nel post partita: l'allenatore azzurro era troppo provato per riuscire a parlare della partita dopo il 90'.