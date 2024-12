Subito dopo il goal segnato all'Udinese, Anguissa ha mostrato e baciato un polsino alle telecamere con la scritta 'Forza Daniele'.

Il Napoli torna a vincere e lo fa in rimonta contro l'Udinese dopo l'inizia svantaggio firmato da Thauvin.

La reazione è arrivata tutta nella ripresa, con il ritorno al goal di Lukaku, la super azione di Neres che ha causato l'autogoal di Giannetti e la ciliegina sulla torta posata da Anguissa.

Un goal non importante non solo per chiudere la partita ma anche per il significato dentro l'esultanza del centrocampista.