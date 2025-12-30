Fabio Paratici arriverà alla Fiorentina in una situazione sempre più complicata dopo l'ultima sconfitta dei viola a Parma, in uno scontro diretto che pesava molto.
Subito cancellata la vittoria contro l'Udinese della giornata precedente e Fiorentina che rimane ultima in classifica. Nonostante questo comunque è stato confermato Paolo Vanoli in panchina, ma per quanto ancora?
Dietro la scelta di proseguire con l'ex allenatore del Torino ci sarebbe già Fabio Paratici, per cui si aspetta solo l'ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina.
Paratici avrà un ruolo centrale nel club e prenderà di fatto in mano la parte sportiva. L'ex dirigente della Juventus sembra avere le idee chiare sulle prossime mosse e le tempistiche.