Nei pensieri di Paratici ci sono però anche altri nomi. Secondo la Gazzetta dello Sport, è possibile che provi innanzitutto a sondare la disponibilità di Stefano Pioli. Quest'ultimo se non accettasse dovrebbe rescindere il contratto alleggerendo e non di poco il monte ingaggi della Fiorentina, liberando così risorse.

Un altro tecnico che è già stato alla Fiorentina e che rientra nella lista dei possibili candidati è Paulo Sousa, ora all'Shabab Al-Ahli, club di Dubai. Sousa ha affrontato la lotta salvezza con la Salernitana nel 2023.

Sullo sfondo poi Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus e che in questi mesi ha chiuso la porta a diverse squadre che lo avevano contattato.