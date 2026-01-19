Pubblicità
Lelio Donato

Il piano della Juventus per l'attaccante a gennaio: Mateta resta il primo obiettivo, En-Nesyri è l'alternativa al francese

I bianconeri continuano a trattare col Crystal Palace che però chiede una cessione a titolo definitivo e valuta molto Mateta. La Juventus tiene in caldo l'alternativa En-Nesyri, ma occhio al Napoli.

La Juventus vuole regalare un altro attaccante a Spalletti già a gennaio.


Il lungo stop di Vlahovic, d'altronde, ha privato il tecnico di quello che fino a quel momento era stato il titolare del ruolo. David e Openda, invece, finora non hanno mai convinto del tutto.

L'obiettivo della Juventus è così diventato l'acquisto immediato di Mateta per il quale però non è ancora stato raggiunto un accordo col Crystal Palace.

Ecco perché i bianconeri valutano le possibili alternative: ma cosa può succedere a gennaio? Chi sarà il nuovo attaccante della Juventus?

  • APERTURA TOTALE DI MATETA ALLA JUVENTUS

    Nelle ultime ore la Juventus ha accelerato su Mateta.

    I bianconeri, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, avrebbero ricevuto una totale apertura da parte dell'attaccante francese.

    Mateta d'altronde non rinnoverà il contratto in scadenza col Crystal Palace nel 2027 ed è tentato da un'avventura in Serie A.

    Lato giocatore, insomma, il grosso è fatto anche se ballerebbero le solite commissioni per gli agenti.

  • LA RICHIESTA DEL CRYSTAL PALACE PER MATETA

    Accordo ancora lontano, invece, tra Crystal Palace e Juventus.

    I bianconeri non vogliono spingersi oltre i 30 milioni di euro complessivi tra prestito e obbligo di riscatto condizionato.

    Mentre il Crystal Palace valuta Mateta circa 40 milioni di euro, inoltre è disposto a cedere subito il proprio attaccante solo a titolo definitivo.

    La distanza tra le parti al momento non è dunque solo economica ma anche sulla formula dell'operazione.

    Decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore che sta spingendo per lasciare il Palace già a gennaio.

  • Youssef En Nesyri of Morocco runsGetty Images

    LE ALTERNATIVE PER LA JUVENTUS IN ATTACCO

    Mateta era e resta il principale obiettivo della Juventus per rinforzare l'attacco a gennaio.

    Allo stesso tempo i bianconeri tengono in caldo le possibili alternative nel caso in cui la trattativa col Crystal Palace non decollasse nelle prossime ore.

    Il primo nome in tal senso è quello di Youssef En-Nesyri, reduce dalla delusione in Coppa d'Africa.

    In questo caso l'accordo col Fenerbahce non sarebbe un problema dato che i turchi sono disposti a cedere l'attaccante marocchino in prestito.

    Occhio però alla concorrenza del Napoli che ha puntato En-Nesyri e potrebbe affondare il colpo dopo aver finalizzato le cessioni di Lang e Lucca.

    Sembra invece sfumare definitivamente la pista Zirkzee dato che il Manchester United ha tolto l'ex Bologna dal mercato.

  • COSA SUCCEDE CON DAVID E OPENDA

    Ma cosa succede con David e Openda se la Juventus compra un altro attaccante a gennaio?

    Il canadese nelle ultime settimane è ormai diventato il titolare di Spalletti e ha segnato due goal nelle ultime tre partite di campionato. Il suo futuro, in ogni caso, sarà bianconero almeno fino a giugno.

    Stesso destino anche per Openda anche se il belga sta giocando poco e non ha convinto del tutto il nuovo allenatore che pure inizialmente lo aveva preferito a David.

    Openda d'altronde in questa stagione ha già giocato con due squadre diverse, ovvero Lipsia e Juventus, quindi non potrebbe comunque trasferirsi durante il mercato di gennaio.

    Diverso il discorso per giugno quando non è escluso che le parti cerchino una soluzione che possa accontentare tutti.

