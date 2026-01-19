Il piano della Juventus per l'attaccante a gennaio: Mateta resta il primo obiettivo, En-Nesyri è l'alternativa al francese

Ma cosa succede con David e Openda se la Juventus compra un altro attaccante a gennaio?

Il canadese nelle ultime settimane è ormai diventato il titolare di Spalletti e ha segnato due goal nelle ultime tre partite di campionato. Il suo futuro, in ogni caso, sarà bianconero almeno fino a giugno.

Stesso destino anche per Openda anche se il belga sta giocando poco e non ha convinto del tutto il nuovo allenatore che pure inizialmente lo aveva preferito a David.

Openda d'altronde in questa stagione ha già giocato con due squadre diverse, ovvero Lipsia e Juventus, quindi non potrebbe comunque trasferirsi durante il mercato di gennaio.

Diverso il discorso per giugno quando non è escluso che le parti cerchino una soluzione che possa accontentare tutti.