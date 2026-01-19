Il piano della Juventus per l'attaccante a gennaio: Mateta resta il primo obiettivo, En-Nesyri è l'alternativa al francese

La Juventus vuole regalare un altro attaccante a Spalletti già a gennaio.
Il lungo stop di Vlahovic, d'altronde, ha privato il tecnico di quello che fino a quel momento era stato il titolare del ruolo. David e Openda, invece, finora non hanno mai convinto del tutto.
L'obiettivo della Juventus è così diventato l'acquisto immediato di Mateta per il quale però non è ancora stato raggiunto un accordo col Crystal Palace.
Ecco perché i bianconeri valutano le possibili alternative: ma cosa può succedere a gennaio? Chi sarà il nuovo attaccante della Juventus?