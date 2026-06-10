Il piano dell'Inter per la difesa: come giocherebbe Solet in nerazzurro, il futuro di Bisseck e Bastoni

L'investimento su Solet non presuppone necessariamente la cessione di un difensore da parte dell'Inter.

Anche perché il caso Bastoni sembra definitivamente rientrato. Il Barcellona , che aveva manifestato il suo interesse per il mancino nerazzurro, non può soddisfare le richieste economiche dell'Inter e si è defilato.

A meno di clamorose offerte dalla Premier League, quindi, Bastoni dovrebbe restare all'Inter come peraltro sempre affermato da Marotta.

Chi invece potrebbe partire è Yann Bisseck. Il difensore tedesco è molto stimato da Chivu che vorrebbe tenerlo, ma di fronte ad una possibile offerta da 40 milioni di euro non è escluso che l'Inter decida di sacrificarlo facendo registrare una cospicua plusvalenza.

Sulle tracce di Bisseck ci sarebbe soprattutto il Bayern Monaco che gli permetterebbe di tornare in patria da protagonista.

Da valutare anche il futuro di Carlos Augusto la cui permanenza all'Inter, ad oggi, non è così certa.