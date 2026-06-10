Il piano dell'Inter per la difesa: come giocherebbe Solet in nerazzurro, il futuro di Bisseck e Bastoni

L'Inter Campione d'Italia lavora sul mercato per rinforzare ma anche ringiovanire la rosa di Chivu.
In difesa, ormai è chiaro, il grande obiettivo si chiama Oumar Solet che peraltro viene seguito da tempo ed è stato individuato come il profilo perfetto per la retroguardia nerazzurra.
L'Inter nelle ultime ore ha fatto concreti passi avanti con l'Udinese avvicinandosi sensibilmente alla richiesta della società friulana.
Ma dove giocherebbe Solet nella squadra di Chivu? Quale sarebbe il suo ruolo e di chi potrebbe prendere il posto?