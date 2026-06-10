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Solet Udinese SassuoloGetty Images
Lelio Donato

Il piano dell'Inter per la difesa: come giocherebbe Solet in nerazzurro, il futuro di Bisseck e Bastoni

Calciomercato
Inter

I nerazzurri stringono con l'Udinese per Solet che è il primo obiettivo dell'Inter in difesa dove, oltre agli svincolati Acerbi, Darmian e forse De Vrij, potrebbe esserci anche una cessione eccellente tra Bisseck e Bastoni.

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L'Inter Campione d'Italia lavora sul mercato per rinforzare ma anche ringiovanire la rosa di Chivu.

In difesa, ormai è chiaro, il grande obiettivo si chiama Oumar Solet che peraltro viene seguito da tempo ed è stato individuato come il profilo perfetto per la retroguardia nerazzurra.

L'Inter nelle ultime ore ha fatto concreti passi avanti con l'Udinese avvicinandosi sensibilmente alla richiesta della società friulana.

Ma dove giocherebbe Solet nella squadra di Chivu? Quale sarebbe il suo ruolo e di chi potrebbe prendere il posto?

  • LA TRATTATIVA CON L'UDINESE

    La trattativa tra Inter e Udinese per il trasferimento di Solet in nerazzurro procede senza intoppi.

    Anzi le parti si sono sensibilmente avvicinate dopo l'iniziale richiesta friulana, che ora è scesa intorno ai 25 milioni di euro.

    L'Inter dal canto suo ha alzato l'offerta intorno a quota venti. La distanza, insomma, è minima e dovrebbe essere colmata senza troppi problemi.

    La società Campione d'Italia inoltre ha già il sì totale da parte di Solet che resta il primissimo nome per la difesa davanti a Muharemovic, Mancini e Gila.

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  • DOVE GIOCHEREBBE SOLET NELL'INTER

    Ma dove giocherebbe Solet nell'Inter?

    Il difensore francese è molto forte fisicamente ma possiede anche ottime doti tecniche, cosa che lo rendono utile in fase di impostazione.

    Solet all'Udinese ha prevalentemente giocato sul centrosinistra della difesa a tre, ovvero nel ruolo che all'Inter occupa Bastoni.

    Non è escluso però che in nerazzurro possa essere dirottato sul centrodestra con Akanij perno centrale della difesa.

    In ogni caso, come spesso accade, il suo inserimento nell'undici titolare sarebbe graduale.

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  • BISSECK O BASTONI VERSO L'ADDIO?

    L'investimento su Solet non presuppone necessariamente la cessione di un difensore da parte dell'Inter.

    Anche perché il caso Bastoni sembra definitivamente rientrato. Il Barcellona , che aveva manifestato il suo interesse per il mancino nerazzurro, non può soddisfare le richieste economiche dell'Inter e si è defilato.

    A meno di clamorose offerte dalla Premier League, quindi, Bastoni dovrebbe restare all'Inter come peraltro sempre affermato da Marotta.

    Chi invece potrebbe partire è Yann Bisseck. Il difensore tedesco è molto stimato da Chivu che vorrebbe tenerlo, ma di fronte ad una possibile offerta da 40 milioni di euro non è escluso che l'Inter decida di sacrificarlo facendo registrare una cospicua plusvalenza.

    Sulle tracce di Bisseck ci sarebbe soprattutto il Bayern Monaco che gli permetterebbe di tornare in patria da protagonista.

    Da valutare anche il futuro di Carlos Augusto la cui permanenza all'Inter, ad oggi, non è così certa.

  • DE VRIJ RINNOVA?

    Piero Auslio, intervenuto recentemente al 'Festival della Serie A' di Parma ha pubblicamente confermato l'acquisto di un difensore sbilanciandosi proprio sul nome di Solet.

    "In difesa faremo qualcosa per un discorso numerico visto che Darmian e Acerbi sono in scadenza. Prenderemo un difensore e Solet è uno dei giocatori seguiti. Ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio del ritiro" ha dichiarato il direttore sportivo dell'Inter.

    Ausilio però tra i difensori nerazzurri in scadenza non ha citato Stefan de Vrij. Il contratto dell'olandese termina il 30 giugno ma l'Inter sta valutando se offrirgli un rinnovo annuale.

    Una mossa che permetterebbe a Chivu di non perdere contemporaneamente tre importanti colonne dello spogliatoio e garantirebbe al nuovo arrivato i necessari tempi di inserimento.

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