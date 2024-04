Il pazzesco record di Coman si è interrotto: per la prima volta in carriera non ha vinto il campionato

Il trionfo del Bayer Leverkusen in Bundesliga impedisce all'ex juventino di continuare la propria striscia vincente: durava addirittura dal 2013.

Domenica 14 aprile, alle 19.30 circa, si è concretizzata una storica prima volta: il Bayer Leverkusen ha finalmente vinto la Bundesliga. Non c'era mai riuscito prima: in passato l'aveva sfiorata nel 2002, gettandola però alle ortiche nel momento peggiore.

Nello stesso tempo, mentre a Leverkusen festeggiavano un titolo epico, a Monaco di Baviera qualcuno digrignava i denti più di altri: Kingsley Coman. E il motivo è presto spiegato: per la prima volta nella propria carriera, non ha... vinto il campionato.

Una sorta di impresa al contrario, se così vogliamo chiamarla. Perché fino a questo momento Coman si era piazzato davanti a tutti in tutte le stagioni, e a ogni latitudine: in Francia come in Italia come in Germania.