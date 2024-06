Il paradosso dell'Ancona: è in finale con l'Under 17 Serie C, ma la prima squadra non si è iscritta

I giovani marchigiani sfidano il Renate per diventare campioni d'Italia di categoria. Ma intanto il fallimento è dietro l'angolo.

In finale con l'Under 17 ma a fortissimo rischio fallimento. Il paradosso, ad Ancona, è dietro l'angolo. E viaggia tra il caos che ha coinvolto la prima squadra e l'orgoglio delle giovanili, pur in un contesto sportivamente drammatico.

Questa sera l'Ancona Under 17 di Lorenzo Bilò sfiderà i pari età del Renate nella finale Scudetto del campionato Under 17 Serie C. Chi vince, in pratica, diventa campione d'Italia di categoria.

Il tutto mentre in società si stanno vivendo momenti delicatissimi, tra la mancata iscrizione alla Serie C della prossima stagione e un fallimento - l'ennesimo - che pare essere dietro l'angolo.