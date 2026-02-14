Goal.com
Martinez Yildiz Inter JuventusGetty
Andrea Ajello

Il paradosso degli ultimi derby d'Italia: Inter superiore ma ne ha vinti più la Juventus

I precedenti delle ultime stagioni dicono Juventus nonostante i bianconeri siano sempre arrivati dietro in campionato.

Questo Inter-Juventus non sarà uno scontro diretto come ad esempio lo era stato due anni fa, quando i nerazzurri si trovavano a più quattro e con la vittoria scapparono in classifica. Troppo distante la squadra di Luciano Spalletti per parlare di sfida scudetto.

Quella di due stagioni fa fu anche l'ultima vittoria dell'Inter in un derby d'Italia. I nerazzurri in questi mesi hanno dimostrato un problema nel fare risultato nei big match ma più in generale il bilancio recente nelle sfide contro la Juventus è decisamente negativo.

Eppure prima la squadra di Inzaghi e adesso quella allenata da Cristian Chivu si sono dimostrate nel complesso superiori ai bianconeri come dimostrano i punti fatti in campionato e anche i percorsi europei. 

  • L'ULTIMA VITTORIA DELL'INTER

    Oltre 700 giorni fa, per la precisione 740, questo il tempo passato dall'ultima volta che l'Inter ha trionfato contro la Juventus. Anche in quel caso era febbraio e l'Inter si trovava in testa alla classifica. Dietro i nerazzurri c'era proprio la Juve, allora allenata da Massimiliano Allegri che dopo aver fatto un intero girone attaccata alla vetta, iniziò a crollare.

    Un momento di svolta fu appunto il big match di San Siro che poteva riavvicinare la Juve a -1 e invece la allontanò di sette punti, chiudendo di fatto i giochi scudetto. Bastò un autogoal di Federico Gatti nel primo tempo all'Inter per avere la meglio. In qualche modo, anche se la rivale principale per lo scudetto è il Milan quest'anno, tornare a battere i bianconeri potrebbe essere lo slancio verso la vittoria del campionato, come è stato due anni fa. 

  • INTER SUPERIORE: 46 PUNTI IN PIÙ

    Non c'è dubbio che in questa fase storica l'Inter abbia qualcosa in più della Juventus come forza complessiva. I nerazzurri hanno sì cambiato proprietà ma hanno mantenuto la stessa dirigenza e soprattutto lo stesso blocco squadra. Dall'altra parte a Torino ci sono state rivoluzioni nella rosa e fuori, in società. Ma al di là di questo, sono i risultati ottenuti dalle due squadre a marcare la differenza degli ultimi anni.

    Prendendo in considerazione le ultime quattro stagioni (questa compresa), i nerazzurri hanno fatto 305 punti in campionato contro i 259 della Juventus (46 in più) e in mezzo c'è stato uno scudetto per l'Inter ed una Coppa Italia mentre per i bianconeri solo una Coppa Italia. 

    Per non parlare di quanto fatto in Champions; la Juve non è andata oltre gli ottavi di finale mentre l'Inter ha raggiunto due finali di Champions. Si può dire senza grossi dubbi che l'Inter sia da qualche stagione superiore. 

  • NEI DERBY D'ITALIA MEGLIO LA JUVENTUS

    Ecco, nonostante questi risultati superiori, quando si sono incontrate Inter e Juventus ha più volte vinto la vecchia signora dal 2022/2023. 

    In particolare, su nove incontri l'Inter ha ottenuto solamente due successi. Quattro invece le vittorie dei bianconeri e tre pareggi. Prendendo in considerazione solo le sfide di campionato, la differenza è ancora più marcata a favore della Juventus (4 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). 

    Il dato si equilibra a San Siro dove le due squadre si sono divise equamente gli ultimi 4 match. 

  • L'INTER E IL TABÙ "JUVENTUS, MILAN, NAPOLI"

    Più che chiamarlo tabù dei big match o degli scontri diretti, sarebbe più giusto chiamarlo tabù "Juventus, Milan e Napoli" per l'Inter visto che in questa stagione ad esempio, i nerazzurri hanno sconfitto la Roma che è a pari punti dei bianconeri.

    Contro Juve, Milan e Napoli invece l'Inter non vince da quasi due anni. Dalla stagione 2023/2024, i nerazzurri non hanno più ottenuto un successo contro queste tre rivali. In particolare non batte il Milan da sei gare e il Napoli da cinque.

    A San Siro domani contro la Juventus quindi Chivu proverà a interrompere questa striscia negativa che completerebbe così il quadro e darebbe all'Inter ancora più fiducia. 

