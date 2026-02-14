Non c'è dubbio che in questa fase storica l'Inter abbia qualcosa in più della Juventus come forza complessiva. I nerazzurri hanno sì cambiato proprietà ma hanno mantenuto la stessa dirigenza e soprattutto lo stesso blocco squadra. Dall'altra parte a Torino ci sono state rivoluzioni nella rosa e fuori, in società. Ma al di là di questo, sono i risultati ottenuti dalle due squadre a marcare la differenza degli ultimi anni.

Prendendo in considerazione le ultime quattro stagioni (questa compresa), i nerazzurri hanno fatto 305 punti in campionato contro i 259 della Juventus (46 in più) e in mezzo c'è stato uno scudetto per l'Inter ed una Coppa Italia mentre per i bianconeri solo una Coppa Italia.

Per non parlare di quanto fatto in Champions; la Juve non è andata oltre gli ottavi di finale mentre l'Inter ha raggiunto due finali di Champions. Si può dire senza grossi dubbi che l'Inter sia da qualche stagione superiore.