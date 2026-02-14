Questo Inter-Juventus non sarà uno scontro diretto come ad esempio lo era stato due anni fa, quando i nerazzurri si trovavano a più quattro e con la vittoria scapparono in classifica. Troppo distante la squadra di Luciano Spalletti per parlare di sfida scudetto.
Quella di due stagioni fa fu anche l'ultima vittoria dell'Inter in un derby d'Italia. I nerazzurri in questi mesi hanno dimostrato un problema nel fare risultato nei big match ma più in generale il bilancio recente nelle sfide contro la Juventus è decisamente negativo.
Eppure prima la squadra di Inzaghi e adesso quella allenata da Cristian Chivu si sono dimostrate nel complesso superiori ai bianconeri come dimostrano i punti fatti in campionato e anche i percorsi europei.