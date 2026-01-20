Pubblicità
Andrea Ajello

Il nuovo centravanti non è l'unico obiettivo della Juventus: cosa serve alla squadra di Spalletti sul mercato

La Juventus si concentra sull'attaccante, Mateta ed En-Nesyri in cima alla lista: nei piani del club però non sarà l'unico acquisto di gennaio.

Mentre altre big di Serie A si sono già mosse sul mercato, come ad esempio Roma e Milan, ancora la Juventus è ferma. O meglio, sta lavorando per regalare a Luciano Spalletti qualche rinforzo ma per il momento nessun nuovo volto è arrivato alla Continassa.

Sarà comunque questione di tempo perché c'è la volontà dalle parti di Torino di completare la rosa bianconera per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.


Gli sforzi negli ultimi giorni si sono concentrati sul nuovo numero 9 anche se inizialmente le priorità del club sembravano essere altre. E infatti nell'idea della società e dello stesso allenatore servirebbero anche altri elementi. Dal vice Yildiz all'esterno destro, cosa manca e cosa cercherà la Juventus sul mercato in queste ultime due settimane.

  • LA SITUAZIONE TRA MATETA ED EN-NESYRI

    Nonostante la Juventus abbia in rosa David e Openda, oltre a Vlahovic che tornerà da marzo (senza dimenticare Milik, però di fatto inutilizzabile), i bianconeri hanno deciso di aggiungere un centravanti. E non uno qualunque ma che possa prendersi anche il posto da titolare.

    Il primo obiettivo è Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, con cui c'è già un'intesa sul contratto ma non tra i club. Resta un po' di distanza sia per la formula, con il Palace che vuole incassare subito e avere la certezza della cessione definitiva, sia per il prezzo (la Juve ha offerto circa 30 milioni tra prestito e riscatto).

    Il piano B è Youssef En-Nesyri, attaccante in uscita dal Fenerbahce; profilo che costa meno e più facile da raggiungere.

  • IL VICE YILDIZ

    Sempre nel reparto offensivo, Spalletti da tempo chiede un vice Yildiz che possa far ogni tanto rifiatare il classe 2005. Tassello che al momento manca in rosa e che sta costringendo il turco agli straordinari.

    Federico Chiesa è stato ed è un nome tutt'ora valutato dal club; pista che però, anche per le richieste del Liverpool si è un po' raffreddata. Un profilo che piace alla Juventus è Daniel Maldini, ormai chiuso all'Atalanta.

    I bianconeri però non hanno fretta da questo punto di vista, stanno ancora valutando quale possa essere l'opportunità migliore ragionando sul tipo di caratteristiche e il ruolo che avrebbe questo innesto all'interno della squadra.

  • L'ESTERNO DESTRO

    Spalletti aveva parlato di due posizioni di campo dove era necessario completare la rosa per renderla "adeguata" ad affrontare tutti gli impegni della Juventus. 

    Il vice Yildiz appunto ma anche il laterale a destra, dove la Juventus ha le opzioni contate considerando che Joao Mario è ai margini e quasi mai utilizzato. 

    Anche in questo caso la Juventus si è già mossa su un giocatore, ovvero Oscar Mingueza, in scadenza di contratto con il Celta Vigo che però non è convinto di lasciarlo partire con sei mesi di anticipo.

    Un nome che resta nei radar del club bianconero è Norton-Cuffy, esterno del Genoa; i rossoblù però, come riporta Sky Sport, non aprono a formule come prestito con diritto di riscatto. 

  • CENTROCAMPISTA RIMANDATO?

    Al contrario di quanto si poteva immaginare qualche settimana fa, Spalletti è soddisfatto del reparto di centrocampo: "Non ho chiesto nulla a centrocampo, mi stanno benissimo quelli che ho". 

    Avanti così quindi senza rinforzi? Probabilmente sì, anche se comunque la Juventus è attenta alle occasioni. L'investimento sul centrocampista potrebbe essere rimandato all'estate, quando il club potrà scegliere con più calma e soprattutto risorse come alzare il livello.

    Tonali rimane il sogno e il grande obiettivo; nelle ultime ore però la Juve ha tenuto vivi i contatti per Kessié, che lascerà l'Arabia Saudita a zero al termine della stagione. 

