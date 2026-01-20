Il nuovo centravanti non è l'unico obiettivo della Juventus: cosa serve alla squadra di Spalletti sul mercato

Nonostante la Juventus abbia in rosa David e Openda, oltre a Vlahovic che tornerà da marzo (senza dimenticare Milik, però di fatto inutilizzabile), i bianconeri hanno deciso di aggiungere un centravanti. E non uno qualunque ma che possa prendersi anche il posto da titolare.

Il primo obiettivo è Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, con cui c'è già un'intesa sul contratto ma non tra i club. Resta un po' di distanza sia per la formula, con il Palace che vuole incassare subito e avere la certezza della cessione definitiva, sia per il prezzo (la Juve ha offerto circa 30 milioni tra prestito e riscatto).

Il piano B è Youssef En-Nesyri, attaccante in uscita dal Fenerbahce; profilo che costa meno e più facile da raggiungere.