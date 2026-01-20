Il nuovo centravanti non è l'unico obiettivo della Juventus: cosa serve alla squadra di Spalletti sul mercato

Mentre altre big di Serie A si sono già mosse sul mercato, come ad esempio Roma e Milan, ancora la Juventus è ferma. O meglio, sta lavorando per regalare a Luciano Spalletti qualche rinforzo ma per il momento nessun nuovo volto è arrivato alla Continassa.
Sarà comunque questione di tempo perché c'è la volontà dalle parti di Torino di completare la rosa bianconera per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.
Gli sforzi negli ultimi giorni si sono concentrati sul nuovo numero 9 anche se inizialmente le priorità del club sembravano essere altre. E infatti nell'idea della società e dello stesso allenatore servirebbero anche altri elementi. Dal vice Yildiz all'esterno destro, cosa manca e cosa cercherà la Juventus sul mercato in queste ultime due settimane.