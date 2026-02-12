Il numero 9 ideale del Barcellona o ritorno alla Premier League? Julian Alvarez è un giocatore molto richiesto nonostante due mesi senza gol con l'Atletico Madrid.

Alvarez è arrivato all'Atletico solo 18 mesi fa, il nuovo acquisto più importante del Metropolitano durante una campagna acquisti estiva da 188 milioni di euro (163 milioni di sterline/223 milioni di dollari) che ha visto la squadra di Diego Simeone candidarsi come legittima pretendente al titolo. Tuttavia, nonostante fosse balzato in testa alla classifica a metà della stagione 2024-25 grazie a una serie di otto vittorie consecutive, l'Atleti ha ceduto nella seconda metà della stagione e non è riuscito a vincere alcun trofeo.

Simeone ha lamentato una mancanza di "stabilità", ma alcuni tifosi ed esperti hanno messo in discussione il contributo di Alvarez. Di certo non avrebbe potuto fare nulla di più per evitare il suo sfortunato rigore con doppio tocco nella sconfitta ai rigori degli ottavi di finale di Champions League contro i rivali cittadini del Real Madrid, mentre ha anche concluso la stagione con 29 gol in tutte le competizioni, il massimo nella sua carriera.

Tuttavia, l'acquisto da 75 milioni di euro (65 milioni di sterline/89 milioni di dollari) dal Manchester City era stato superato in Liga dal compagno di squadra Alexander Sorloth, che era riuscito a segnare tre gol in più di Alvarez (20-17) nonostante avesse giocato 15 partite in meno.

Non sorprende che Simeone fosse perplesso dalle critiche rivolte ad Alvarez, che aveva guidato l'attacco con lo stesso mix di grinta e altruismo che avevamo visto durante il trionfo dell'Argentina al Qatar 2022.

"Ci sono molti aspetti positivi e chiunque voglia vederli li troverà", ha detto l'allenatore ai giornalisti a maggio. "Quello che Julian ha fatto in termini di impegno è incredibile. È un giocatore di qualità, presenza e semplicità e, pur essendo in grado di segnare, preferisce passare la palla al compagno. Abbiamo bisogno di Julian. È un giocatore che abbiamo acquistato per molti soldi e speriamo che qui sia felice. Dobbiamo tutti aiutarlo a mostrare maggiormente il suo talento".

I vertici dell'Atletico erano d'accordo e hanno speso ancora una volta poco più di 180 milioni di euro per mettere insieme una squadra degna del loro protagonista, con Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori e Nico Gonzalez che sono arrivati nella capitale spagnola la scorsa estate.