Il numero 9 ideale del Barcellona o ritorno alla Premier League? Julian Alvarez è un giocatore molto richiesto nonostante due mesi senza gol con l'Atletico Madrid.

È il Barcellona, però, che sembra essere in testa alla corsa per assicurarsi Alvarez, il che ovviamente sembra assurdo, date le limitazioni di bilancio dei Blaugrana e il presunto prezzo richiesto dall'Atletico, che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. L'interesse dei catalani per l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, che sarebbe disponibile a parametro zero, sembra molto più plausibile, ma la voce di un trasferimento di Alvarez al Barça continua a circolare.
Il difensore centrale Ronald Araujo è stato persino interrogato al riguardo prima della partita di giovedì. "È un grande giocatore e per me è uno dei migliori attaccanti al mondo", ha detto l'uruguaiano. "Si vede la sua qualità, e i migliori giocatori devono stare nel miglior club, che siamo noi. È ovvio. Ma non è compito mio occuparmi di questo o prendere questa decisione".
Questa responsabilità spetta a Laporta e al direttore sportivo Deco, che, dopo anni di contabilità creativa e vendite dell'anima, stanno portando il Barça sempre più vicino alla piena conformità con le norme finanziarie della Liga. Se dovessero riuscirci entro la fine della stagione, l'acquisto di Alvarez non sarebbe impossibile.
Il Barcellona ha sicuramente fatto cose più strane nelle recenti finestre di mercato, e non c'è dubbio che Alvarez sarebbe un fantastico sostituto di Robert Lewandowski, l'attaccante 37enne che dovrebbe lasciare il Camp Nou in estate.
Perdere Alvarez a favore del Barça sarebbe ovviamente un duro colpo per i tifosi dell'Atleti, ma probabilmente non sarebbe considerato un tradimento così grave come quello di Antoine Griezmann, passato al Blaugrana nel 2019. Nonostante Alvarez abbia dichiarato di sentirsi a suo agio a Madrid, non ha mai fatto molto per prendere le distanze dalle voci di mercato.
"Ho intenzione di giocare al Barcellona o al PSG? Onestamente, non lo so", ha dichiarato l'attaccante a L'Equipe lo scorso novembre. "Vedo cosa dice la gente sui social media e, in Spagna, si parla molto di me e del Barcellona. Per ora sono concentrato sull'Atletico e valuteremo la situazione alla fine della stagione".