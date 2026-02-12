Goal.com
Julian Alvarez Atletico Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Il numero 9 ideale del Barcellona o ritorno alla Premier League? Julian Alvarez è un giocatore molto richiesto nonostante due mesi senza gol con l'Atletico Madrid.

Il campo del Metropolitano è diventato un argomento molto discusso in vista della semifinale di andata della Copa del Rey tra l'Atletico Madrid e il Barcellona. "Onestamente, non è in buone condizioni", ha ammesso Koke dopo la sconfitta casalinga di domenica contro il Real Betis. "Scivoliamo, il manto erboso si solleva. Chiaramente dobbiamo giocare meglio, quindi non è una scusa, ma ci si aspetta che rendiamo al massimo e per farlo abbiamo bisogno di un campo della stessa qualità".

Forse il pessimo stato del campo spiega perché Julian Alvarez, attaccante di punta dell'Atleti, stia giocando così male ultimamente. Tuttavia, alcuni tifosi del club temono che la terribile crisi realizzativa dell'argentino, che dura ormai da due mesi, abbia più a che fare con il suo stato d'animo che con le condizioni del campo del Metropolitano, dato che Alvarez è attualmente al centro di voci che lo vorrebbero in partenza verso una delle migliori squadre europee, tra cui proprio il Real Madrid, avversario di giovedì sera.

Cosa c'è quindi dietro il drastico calo di forma del campione del mondo? Potrebbe davvero lasciare l'Atleti per passare al Barcellona, rivale nella Liga, alla fine della stagione? O potremmo presto rivedere l'ex giocatore del Manchester City in Premier League? GOAL cerca di fare chiarezza su quella che si preannuncia come una delle saghe di calciomercato più intriganti del 2026...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-REAL MADRIDAFP

    Contributo messo in discussione

    Alvarez è arrivato all'Atletico solo 18 mesi fa, il nuovo acquisto più importante del Metropolitano durante una campagna acquisti estiva da 188 milioni di euro (163 milioni di sterline/223 milioni di dollari) che ha visto la squadra di Diego Simeone candidarsi come legittima pretendente al titolo. Tuttavia, nonostante fosse balzato in testa alla classifica a metà della stagione 2024-25 grazie a una serie di otto vittorie consecutive, l'Atleti ha ceduto nella seconda metà della stagione e non è riuscito a vincere alcun trofeo.

    Simeone ha lamentato una mancanza di "stabilità", ma alcuni tifosi ed esperti hanno messo in discussione il contributo di Alvarez. Di certo non avrebbe potuto fare nulla di più per evitare il suo sfortunato rigore con doppio tocco nella sconfitta ai rigori degli ottavi di finale di Champions League contro i rivali cittadini del Real Madrid, mentre ha anche concluso la stagione con 29 gol in tutte le competizioni, il massimo nella sua carriera.

    Tuttavia, l'acquisto da 75 milioni di euro (65 milioni di sterline/89 milioni di dollari) dal Manchester City era stato superato in Liga dal compagno di squadra Alexander Sorloth, che era riuscito a segnare tre gol in più di Alvarez (20-17) nonostante avesse giocato 15 partite in meno.

    Non sorprende che Simeone fosse perplesso dalle critiche rivolte ad Alvarez, che aveva guidato l'attacco con lo stesso mix di grinta e altruismo che avevamo visto durante il trionfo dell'Argentina al Qatar 2022.

    "Ci sono molti aspetti positivi e chiunque voglia vederli li troverà", ha detto l'allenatore ai giornalisti a maggio. "Quello che Julian ha fatto in termini di impegno è incredibile. È un giocatore di qualità, presenza e semplicità e, pur essendo in grado di segnare, preferisce passare la palla al compagno. Abbiamo bisogno di Julian. È un giocatore che abbiamo acquistato per molti soldi e speriamo che qui sia felice. Dobbiamo tutti aiutarlo a mostrare maggiormente il suo talento".

    I vertici dell'Atletico erano d'accordo e hanno speso ancora una volta poco più di 180 milioni di euro per mettere insieme una squadra degna del loro protagonista, con Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori e Nico Gonzalez che sono arrivati nella capitale spagnola la scorsa estate.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    "Straordinario"

    Purtroppo, l'Atletico rimane una squadra molto curiosa e frustrantemente incostante. Proprio la settimana scorsa, ad esempio, i Rojiblancos hanno battuto il Real Betis per 5-0 in casa propria nei quarti di finale della Copa del Rey, ma tre giorni dopo hanno perso 1-0 in casa contro la stessa squadra. Tuttavia, se le prestazioni dell'Atletico sono sconcertanti, non sono nulla in confronto a quelle di Alvarez.

    Dopo aver segnato solo una volta nelle prime cinque partite di Liga della stagione in corso, contro l'Espanyol nella giornata inaugurale, Alvarez è esploso alla fine di settembre segnando una tripletta nella vittoria per 3-2 sul Rayo Vallecano, prima di realizzare una doppietta nella straordinaria vittoria per 5-2 nel derby contro il Real al Metropolitano.

    È stata la risposta più enfatica alle voci secondo cui non solo era insoddisfatto dell'Atletico, ma anche frustrato da Simeone, che lo aveva sostituito al 62° minuto del pareggio con il Maiorca nel weekend precedente. Inoltre, il famoso allenatore, noto per essere molto esigente, non sembrava affatto scontento di Alvarez quando ha parlato con la stampa dopo il derby di Madrid. Al contrario, sembrava quasi grato di averlo nella sua squadra.

    "Julian è un giocatore straordinario", ha dichiarato entusiasta il tecnico dell'Atleti dopo che Alvarez aveva trasformato un rigore contro il Real e poi segnato con un fantastico calcio di punizione. "Ma ciò che apprezzo di più di lui, al di là di tutto ciò che si vede, è la sua umiltà. L'umiltà di correre, di lavorare, di essere un campione del mondo all'Atletico Madrid e di correre per tutta la partita, indipendentemente dall'avversario.

    Dobbiamo prenderci cura di lui, affinché rimanga qui per molti anni e diventi un grande giocatore nella storia di questo club".

  • Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pensiero a breve termine

    Come sottolineato dall'avvertimento di Simone, la situazione di Alvarez era già diventata oggetto di discussione a poco più di un mese dall'inizio della nuova stagione, e le dichiarazioni dell'attaccante dopo il derby non hanno placato del tutto le speculazioni sul suo futuro.

    "Penso solo al breve termine, non oltre", ha dichiarato il 26enne. "Ma mi sento molto seguito all'Atleti, sono molto felice qui. Quindi lavoro ogni giorno per migliorare e aiutare la squadra. La stagione è molto lunga, c'è ancora molto da giocare".

    Tuttavia, al Metropolitano cresce la preoccupazione che l'Atletico possa concludere ancora una volta la stagione a mani vuote, soprattutto perché Alvarez ha segnato solo una volta in Liga dopo il derby di Madrid, il 1° novembre, nella vittoria per 3-0 sul Siviglia.

    Da allora ha segnato tre gol in Champions League, ma nessuno in nessun altro campionato dal 9 dicembre, e anche se sarebbe ingiusto attribuire la forma altalenante dell'Atleti al periodo di magra di Alvarez, questo è stato sicuramente un fattore determinante nel distacco di 13 punti dal Barcellona, capolista della Liga.

    Tuttavia, nonostante le sue difficoltà sotto porta - o forse proprio a causa di esse - Alvarez è diventato oggetto di voci di mercato sempre più insistenti.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    "Alvarez all'Arsenal sarebbe la fine"

    Lo stesso Alvarez ha ammesso che il suo agente ha discusso i termini di un potenziale trasferimento al Paris Saint-Germain prima del suo arrivo a Madrid nel 2024 e, secondo quanto riportato, Luis Enrique rimane interessato all'acquisto di Alvarez, anche se Ousmane Dembele ha brillato nel ruolo di "falso nove" nell'ultimo anno.

    Naturalmente, se l'Atletico dovesse mettere Alvarez sul mercato quest'estate, un ritorno in Premier League è una possibilità, data l'enorme ricchezza dell'élite inglese. Il Liverpool, tuttavia, non riaccenderà il suo interesse di lunga data per il calciatore argentino dopo aver ingaggiato sia Hugo Ekitike che Alexander Isak la scorsa estate, e sebbene Pep Guardiola non abbia mai nascosto il fatto che Alvarez gli manca, non c'è semplicemente alcuna possibilità che torni all'Etihad finché Erling Haaland sarà ancora nel club.

    Tuttavia, sia l'Arsenal che il Chelsea sarebbero molto interessati, il che è del tutto plausibile. In effetti, sarebbe una sorpresa se i Gunners non fossero interessati ad Alvarez, dato che è stato il loro attuale direttore sportivo, Andrea Berta, a ingaggiarlo per l'Atletico. Inoltre, nonostante un miglioramento della forma, Viktor Gyokeres sembra ancora lottare con la pressione che deriva dal guidare l'attacco di un club di alto livello, cosa che Gary Lineker non ritiene sia un problema per Alvarez.

    "È un campione del mondo, per l'amor del cielo", ha detto l'ex calciatore della nazionale inglese nel podcast Stick to Football. "È il tipo di giocatore che sai che può gestire le grandi occasioni e uno come lui all'Arsenal sarebbe decisivo".

    Forse il Chelsea condivide un punto di vista simile, dato che circolano sempre più voci secondo cui i Blues credono che Alvarez sia il prolifico numero 9 che loro, come l'Arsenal, non hanno da tempo, il tipo di centravanti mobile che potrebbe combinarsi in modo molto più efficace con il versatile Joao Pedro rispetto al limitato Liam Delap.

  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Il sostituto di Lewandowski?

    È il Barcellona, però, che sembra essere in testa alla corsa per assicurarsi Alvarez, il che ovviamente sembra assurdo, date le limitazioni di bilancio dei Blaugrana e il presunto prezzo richiesto dall'Atletico, che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. L'interesse dei catalani per l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, che sarebbe disponibile a parametro zero, sembra molto più plausibile, ma la voce di un trasferimento di Alvarez al Barça continua a circolare.

    Il difensore centrale Ronald Araujo è stato persino interrogato al riguardo prima della partita di giovedì. "È un grande giocatore e per me è uno dei migliori attaccanti al mondo", ha detto l'uruguaiano. "Si vede la sua qualità, e i migliori giocatori devono stare nel miglior club, che siamo noi. È ovvio. Ma non è compito mio occuparmi di questo o prendere questa decisione".

    Questa responsabilità spetta a Laporta e al direttore sportivo Deco, che, dopo anni di contabilità creativa e vendite dell'anima, stanno portando il Barça sempre più vicino alla piena conformità con le norme finanziarie della Liga. Se dovessero riuscirci entro la fine della stagione, l'acquisto di Alvarez non sarebbe impossibile.

    Il Barcellona ha sicuramente fatto cose più strane nelle recenti finestre di mercato, e non c'è dubbio che Alvarez sarebbe un fantastico sostituto di Robert Lewandowski, l'attaccante 37enne che dovrebbe lasciare il Camp Nou in estate.

    Perdere Alvarez a favore del Barça sarebbe ovviamente un duro colpo per i tifosi dell'Atleti, ma probabilmente non sarebbe considerato un tradimento così grave come quello di Antoine Griezmann, passato al Blaugrana nel 2019. Nonostante Alvarez abbia dichiarato di sentirsi a suo agio a Madrid, non ha mai fatto molto per prendere le distanze dalle voci di mercato.

    "Ho intenzione di giocare al Barcellona o al PSG? Onestamente, non lo so", ha dichiarato l'attaccante a L'Equipe lo scorso novembre. "Vedo cosa dice la gente sui social media e, in Spagna, si parla molto di me e del Barcellona. Per ora sono concentrato sull'Atletico e valuteremo la situazione alla fine della stagione".

  • Julian AlvarezGetty Images

    "Abbiamo bisogno di Julian"

    Alvarez ha ovviamente tutto il diritto di prendersi un po' di tempo per riflettere sulla sua prossima mossa. Non ha mai nascosto il suo desiderio di vincere trofei importanti con l'Atletico, avendo fatto parte della squadra che ha conquistato il triplete con il City, e c'è ovviamente il rischio molto concreto che la stagione dei Rojiblancos finisca ancora una volta proprio nel momento sbagliato.

    Sono chiaramente sfavoriti nella sfida di Copa contro il Barcellona, mentre il Club Brugge rappresenta un avversario piuttosto insidioso negli ottavi di Champions League per una squadra sconfitta dal Bodo/Glimt nella sua ultima partita della fase a gironi. Di conseguenza, all'Atleti farebbe davvero comodo che Alvarez interrompesse la sua serie di gol il prima possibile, dato che non è davvero attrezzato per sostenere un attaccante solitamente feroce che negli ultimi due mesi è apparso piatto e inefficace.

    Il lato positivo è che l'Atleti ha acquistato altri giocatori durante il calciomercato invernale e Ademola Lookman sembra già in grado di aggiungere una dimensione completamente nuova all'attacco con la sua velocità e le sue finte, anche se l'età sta finalmente mettendo a dura prova Griezmann, mentre Sorloth non è stato affatto così preciso in questa stagione come lo era stato nella scorsa. Ci sono stati anche problemi al centro della difesa, nonostante la buona forma di Pubill, mentre la perdita dell'insostituibile Pablo Barrios per infortunio è un colpo enorme per il centrocampo.

    È preoccupante che anche Alvarez, quasi sempre disponibile, abbia avuto alcuni problemi fisici nelle ultime settimane e abbia saltato la sconfitta contro il Betis per malattia, quindi Simeone è alla disperata ricerca di un suo ritorno per la sfida contro il Barcellona.

    "Abbiamo bisogno di Julian", ha ribadito l'allenatore per l'ennesima volta in questa stagione. "È un giocatore molto importante per noi, il miglior calciatore che abbiamo, e speriamo che sia in perfetta forma per giovedì. Ci aspetta una partita molto importante".

    La Copa è, dopotutto, la migliore occasione per l'Atleti di conquistare un trofeo in questa stagione e, sebbene le condizioni del campo saranno importanti, è Alvarez che serve in condizioni fisiche e mentali ottimali.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

Coppa del Rey
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcellona crest
Barcellona
BAR
0