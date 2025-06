Il Napoli pensa alla rivoluzione in attacco: da Nunez a Lucca i possibili innesti

Gli azzurri pensano a rinnovare il reparto con l'obiettivo di confermarsi campioni d'Italia: da Darwin Nunez a Lucca, tutte le piste al vaglio.

Cambiare sì, ma con l'obiettivo di restare al vertice del campionato italiano anche la prossima stagione. Confermato Conte, il Napoli inizia a valutare le strategie per il campionato venturo.

Il ruolo dove qualcosa sembra destinato a muoversi in maniera concreta è l'attacco. Con Raspadori considerato in uscita e Lukaku con un anno in più, gli azzurri stanno valutando varie ipotesi.

Ecco le piste che Manna e il suo staff tengono in considerazione per questa finestra di mercato.