Il Mondiale per Club non attira i tifosi: pochi biglietti venduti e prezzi ridotti dell'80%

Il Mondiale per Club è alla porta ma rimangono decine di migliaia di biglietti invenduti: la strategia della FIFA per riempire gli stadi.

La stagione non è ancora finita, almeno per le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, la prima competizione di questo tipo organizzata dalla FIFA.

Il torneo, che si svolge negli Stati Uniti con le partite che si disputeranno in 12 stadi diversi, inizierà il 14 giugno con la finale in programma il 13 del mese successivo ma al momento non ha suscitato ancora un grande richiamo di pubblico considerando le ultime notizie riportate il Times e New York Times relative all'affluenza che ci sarà, a partire dalla partita d'esordio tra Inter Miami e l'Al-Ahly.

Presenti alcuni dei più grandi club del mondo e di conseguenza anche molti Campioni ma nonostante questo e il fatto che i biglietti siano in vendita da mesi, ne rimangono molti invenduti; una situazione che ha spinto la FIFA a rivedere anche i prezzi, almeno di alcune partite.