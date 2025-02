Il modulo del Napoli contro l'Inter: si va verso il ritorno al 4-3-3 con Olivera e Spinazzola, Raspadori in panchina?

SSC Napoli vs Inter

I recuperi di Olivera e Spinazzola consentono a Conte di tornare al 4-3-3: il sacrificato, contro l'Inter, si appresta ad essere Giacomo Raspadori.

Un'infermeria meno piena, consente ad Antonio Conte di rispolverare l'abito messo forzatamente nell'armadio nell'appuntamento che può valere una stagione.

Contro l'Inter il Napoli tornerà a giocare come ha fatto in questi mesi prima dell'emergenza infortuni, tornando ad indossare il 4-3-3 che ha fatto le fortune degli azzurri dal match d'andata con la Juve in poi.

Un remake reso possibile dai recuperi di Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, pronti a restituire linfa e opzioni ad una catena sinistra smembrata dagli infortuni dell'uruguagio, dell'ex Roma e di David Neres, nonché dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio.

Chi giocherà titolare contro l'Inter? Chi andrà in panchina? Gli indizi su chi sarà il grande escluso, portano tutti verso Giacomo Raspadori.