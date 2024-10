Il Milan si sblocca in Champions League, Fonseca: “Partita cambiata con Chukwueze e Okafor”

AC Milan vs Club Bruges

Il tecnico del Milan, Fonseca, commenta la vittoria contro il Club Brugge: “Meglio dopo il secondo goal, Pulisic più incisivo al centro”.

Serviva una vittoria al Milan per sbloccarsi in Champions League e per rilanciarsi nella corsa che conduce agli ottavi di finale e la vittoria la compagine meneghina l’ha ottenuta imponendosi sul Club Brugge.

Un successo, quello per 3-1 a San Siro, figlio anche dei cambi di Paulo Fonseca che, nel momento decisivo della gara, ha rinunciato a Loftus-Cheek e soprattutto Rafa Leao, per gettare nella mischia Okafor e Chukwueze che poi si sono rivelati decisivi con gli assist per i goal di Reijnders.

Il tecnico lusitano, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di ‘Sky’.