Il Milan può acquistare soltanto uno tra Walker e Rashford: perché e cosa dice il regolamento

Al Milan piacciono sia Walker che Rashford, ma dal calciomercato potrà arrivare soltanto uno dei due: il regolamento parla chiaro.

Il Milan resta vigile sul mercato, in attesa di un'occasione da cogliere al volo: rossoneri accostati con forza a Marcus Rashford (ne ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic), che nei prossimi giorni potrebbe salutare il Manchester United.

Oltre all'attaccante dei 'Red Devils', come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club meneghino è attento anche alla situazione relativa a Kyle Walker, in uscita dal Manchester City per stessa ammissione di Pep Guardiola.

Ma soltanto uno di questi due giocatori potrà arrivare alla corte di Sergio Conceiçao: il motivo è spiegato dal regolamento valido per le società di Serie A.