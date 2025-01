Rashford rossonero, Ibrahimovic non smentisce e apre la porta: "Tutti vogliono giocare nel Milan"

Il calciomercato del Milan si concentra su Rashford, Ibra dice la sua sul possibile trasferimento: "Lo conosco bene, vediamo se ci parliamo".

Marcus Rashford è l'obiettivo del Milan per questo gennaio 2025. Vinta la Supercoppa Italiana, la società rossonera punta l'inglese in rotta con il Manchester United, così da migliorare il reparto offensivo di mister Conceicao. Che presto potrebbe avere una carta in più da giocare sul tavolo di Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Il suo sponsor è Ibrahimovic, che non appena saputa della situazione difficile con il Manchester United ha mosso le pedine per arrivare al traguardo. Prima della partita contro il Cagliari, la prima dal ritorno dall'Arabia Saudita, Ibra sembra aprire all'arrivo dell'inglese.

Di certo l'ex attaccante non ha smentito la cosa, elogiando il vecchio compagno di squadra ed evidenziando come possa giocare in diverse posizioni. Ciò che Rashford ha dimostrato nel corso degli anni, in cui è maturato affermandosi come uno dei migliori e duttili giocatori della Premier League.