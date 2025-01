Il Milan gira intorno a Theo Hernandez e Leao: Conceiçao ha già capito che non può farne a meno

Theo Hernandez e Rafael Leao salvatori del Milan in quel di Como: entrambi a segno nella rimonta, per Conceiçao sono indispensabili.

Il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari aveva fatto storcere il naso, subito raddrizzato da una vittoria ottenuta col solito canovaccio, ovvero la rimonta: nel Milan, tornato a sorridere in campionato, hanno di nuovo brillato le stelle di Theo Hernandez e Rafael Leao.

I due, tanto chiacchierati prima dell'arrivo in panchina di Conceiçao, hanno sbrogliato la matassa in quel di Como: prima con un tiro 'sporco' del francese, poi col tocco morbido dell'ex Lille a superare Butez per il definitivo 1-2 rossonero.

La 'Theao', insomma, ha ripreso a macinare gioco e goal dopo un periodo di appannamento: a differenza di Fonseca, che non si faceva problemi a rinunciare a entrambi anche contemporaneamente, Conceiçao sembra non poter proprio fare a meno dei due.