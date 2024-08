Il Milan comprerà un altro attaccante? La scelta su Jovic e gli obiettivi rossoneri

L’ex Fiorentina ha scelto la maglia numero 9 ma il club rossonero è vigile sul mercato: Abraham e Milik due nomi possibili per Fonseca.

Il Diavolo cerca punte? È questa una delle domande più interessanti che si fanno i tifosi del Milan in questa fase di mercato che precede il rush finale.

Dopo l’ufficialità dei colpi legati a Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, il club rossonero potrebbe ulteriormente rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Un arrivo, probabilmente, interesserà il reparto di centrocampo - Youssouf Fofana è il nome numero uno - con la società che potrebbe poi fare un ulteriore ingresso nel reparto offensivo.

Del resto, al momento, sono solamente due le punte pure presenti in organico: poche per una squadra che si appresta a giocare una stagione da una cinquantina di partite, come minimo.