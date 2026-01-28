Il Milan cerca un difensore, spunta l’idea Dragusin: la possibile formula dell’operazione

Ha aperto la sua sessione di calciomercato invernale mettendo a segno in tempi rapidissimi il colpo Fullkrug ed ora potrebbe chiuderla regalandosi un importante rinforzo per la difesa.
Il Milan è molto attivo in questi giorni, tanto che nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse per Nathan Aké.
L’olandese del Manchester City non è però l’unico giocatore finito nel mirino dei dirigenti rossoneri che, come riportato da ‘Calciomercato.com’, hanno appuntato sul loro taccuino anche il nome di una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Radu Dragusin.