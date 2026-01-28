Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Radu Dragusin Tottenham 2025-26Getty
Leonardo Gualano

Il Milan cerca un difensore, spunta l’idea Dragusin: la possibile formula dell’operazione

Il Milan potrebbe chiudere il suo mercato regalandosi un rinforzo importante in difesa: avviati i contatti con l’entourage di Dragusin.

Pubblicità

Ha aperto la sua sessione di calciomercato invernale mettendo a segno in tempi rapidissimi il colpo Fullkrug ed ora potrebbe chiuderla regalandosi un importante rinforzo per la difesa.

Il Milan è molto attivo in questi giorni, tanto che nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse per Nathan Aké.

L’olandese del Manchester City non è però l’unico giocatore finito nel mirino dei dirigenti rossoneri che, come riportato da ‘Calciomercato.com’, hanno appuntato sul loro taccuino anche il nome di una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Radu Dragusin.

  • Dragusin Tottenham Getty Images

    PRIMI CONTATTI PER DRAGUSIN

    Come appreso da ‘Calciomercato.com’, nelle scorse ore il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha avuto un lungo colloquio con il rappresentante di Dragusin.

    Un contatto per capire quali potrebbero essere le eventuali condizioni per un trasferimento del centrale romeno, nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

    • Pubblicità

  • LA POSIZIONE DEL TOTTENHAM

    Il Tottenham non ha messo Dragusin sul mercato ed anzi punta a trattenerlo in rosa fino al termine della stagione come alternativa alla coppia difensiva titolare composta da Romero e van der Ven.

    Il Milan non è intenzionato a negoziare, ma sarebbe pronto a tentare l’affondo nel caso in cui dovesse verificarsi un’apertura da parte del club inglese.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SI PUNTA AD UN PRESTITO

    Il Milan sarebbe pronto ad accogliere Dragusin con la formula del prestito fino a fine stagione.

    È su questo tipo di soluzione che l’agente sta provando a lavorare per ammorbidire la posizione del Tottenham.

  • dragusinGetty Images

    NON SI TRATTA DEL PIANO A

    Per il Milan, Radu Dragusin non rappresenta la primissima opzione per rafforzare il suo reparto difensivo, ma la volontà dei dirigenti rossoneri è quella di tenersi aperte più piste.

    Il centrale del Tottenham potrebbe rappresentare una carta da giocare nelle ultime 24/48 ore della finestra di mercato.

    Aké dunque rappresenta il ‘Piano A’ per il club meneghino, ma vista la resistenza di Guardiola, che rende più difficile arrivare all’olandese, si stanno valutando diverse altre possibili opzioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Francoforte crest
Francoforte
SGE
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
0