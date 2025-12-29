Ora il Milan vince anche contro le “piccole” e lancia un ulteriore segnale forte in chiave Scudetto, è evidente.
La vittoria per 3-0 contro il Verona a San Siro rappresenta un passaggio chiave nella stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri, che fino a questo momento avevano costruito la propria classifica soprattutto negli scontri diretti, lasciando per strada punti pesanti contro squadre di medio-bassa classifica.
Un nuovo indizio che certifica le ambizioni del Diavolo, con la finestra invernale di calciomercato che offre un ulteriore assist alla società rossonera per alzare l’asticella e competere per la vittoria del campionato grazie all’inserimento di alcune pedine nello scacchiere tattico di Allegri.