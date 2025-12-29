Pisa, Parma e Sassuolo, senza dimenticare la Cremonese: è stato questo il percorso accidentato del Milan contro le squadre collocate nella parte destra della classifica, con l’unica sconfitta stagionale arrivata alla prima giornata di Serie A, in pieno agosto, contro i grigiorossi.

I rossoneri avevano raccolto appena due punti contro le neopromosse e avevano sprecato due goal di vantaggio al Tardini contro il Parma di Cuesta, alimentando la sensazione di un limite strutturale.

I numeri raccontano una stagione a due velocità: l’83% dei punti conquistati dal Milan è arrivato contro squadre tra la prima e la decima posizione, il 42% contro quelle dall’11° al 15° posto e di nuovo l’83% contro le ultime cinque, mentre l’Inter ha fatto percorso netto nella seconda metà della classifica.