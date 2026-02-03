Il Milan affrontava la trasferta contro il Bologna con tutta la pressione di dover rispondere all'Inter per non far scappare i nerazzurri in classifica e senza tre dei migliori giocatori ma anche sapendo di dover mantenere le distanze da Napoli e Juventus.
Una situazione che metteva in salita la serata dei rossoneri, almeno in teoria; nella pratica si è visto uno dei migliori Milan stagionali, che vince e convince superando i rossoblù 3-0.
Per Massimiliano Allegri, si tratta di un successo doppiamente importante perché non solo dà continuità ai rossoneri in classifica ma perché il tecnico adesso sa di poter contare su una rosa più larga di quanto si poteva immaginare.