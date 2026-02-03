Non è un caso se Allegri si è soffermato sulla prestazione dei due giocatori spiegando come hanno permesso alla squadra di fornire una partita di questo livello: "Sono giocatori di ottima qualità, stasera abbiamo giocato meglio perché davanti Nkunku e Loftus Cheek hanno fatto davvero bene davanti, trovavamo sia la profondità che la palla a dosso".