Nkunku MilanGetty Images
Andrea Ajello

Il Milan "B" alza la voce: Nkunku e Loftus-Cheek trascinano i rossoneri, Athekame convince

Vittoria significativa del Milan a Bologna viste le assenze: super risposta da parte delle alternative.

Il Milan affrontava la trasferta contro il Bologna con tutta la pressione di dover rispondere all'Inter per non far scappare i nerazzurri in classifica e senza tre dei migliori giocatori ma anche sapendo di dover mantenere le distanze da Napoli e Juventus.

Una situazione che metteva in salita la serata dei rossoneri, almeno in teoria; nella pratica si è visto uno dei migliori Milan stagionali, che vince e convince superando i rossoblù 3-0.

Per Massimiliano Allegri, si tratta di un successo doppiamente importante perché non solo dà continuità ai rossoneri in classifica ma perché il tecnico adesso sa di poter contare su una rosa più larga di quanto si poteva immaginare. 

  • LE GRANDI ASSENZE NON INCIDONO

    Nella formazione titolare con cui è sceso in campo il Milan, non si poteva non notare tre grosse mancanze. Quella di Alexis Saelemaekers sulla fascia destra,  sostituito da Zachary Athekame e poi le due in attacco.

    Out, fuori dai convocati, come l'esterno belga, anche Christian Pulisic mentre era in panchina Rafael Leao, che non è neanche entrato in campo visto l'andamento del match. 

  • NKUNKU-LOFTUS CHEEK: SHOW DELLA "STRANA" COPPIA

    Le risposte per Allegri sono arrivate soprattutto dall'attacco, composto da Nkunku con alle spalle Loftus-Cheek. Senza dubbio non una "coppia" d'attacco tradizionale ma che ha funzionato alla grande.

    Fin da subito i due si sono trovati, muovendosi con tempi perfetti e con grande sincronia. Prima grande occasione del match nata da un grande passaggio di Nkunku non sfruttato dall'inglese. Poi Loftus segna il goal del vantaggio su assist di Rabiot ma con l'azione che era partita da una conclusione di testa di Nkunku.

    La sintonia però si è vista soprattutto nell'azione del calcio di rigore, poi trasformato dall'ex Lipsia. In questo caso è Loftus-Cheek a mandare in profondità Nkunku che dribbla Ravaglia e viene buttato giù in area. 

    Goal, assist e giocate, c'è tanto, tantissimo dei due nella vittoria al Dall'Ara. 

  • I COMPLIMENTI DI ALLEGRI

    Non è un caso se Allegri si è soffermato sulla prestazione dei due giocatori spiegando come hanno permesso alla squadra di fornire una partita di questo livello: "Sono giocatori di ottima qualità, stasera abbiamo giocato meglio perché davanti Nkunku e Loftus Cheek hanno fatto davvero bene davanti, trovavamo sia la profondità che la palla a dosso". 

  • LA "SCOPERTA" ATHEKAME

    Oltre all'attacco, uno dei punti interrogativi era la fascia destra e come avrebbe inciso l'assenza di Saelemaekers. Quella era una delle posizioni in cui ai rossoneri mancava qualcosa in rosa; la prestazione di Athekame però va in un'altra direzione.

    Lo svizzero, che aveva fino ad ora giocato appena 200 minuti in Serie A, ha vissuto senza dubbio la miglior serata da quando è al Milan. Due grandi occasioni create, tra cui il cross che ha portato al vantaggio rossonero. Il Milan da Bologna torna con una risorsa in più e un po' meno di preoccupazione se Salemaekers dovesse saltare altre partite. 

  • LE CONFERME

    Tante note positive, tra cui alcune nuove, ma anche delle conferme; in generale quella del rendimento in trasferta dei rossoneri, che sono ancora imbattuti lontano da San Siro.

    Ma anche quelle dei singoli, su tutti Adrien Rabiot; il francese di nuovo in goal dopo la doppietta di qualche settimana fa a Como e solita prestazione dominante. Così come la conferma della crescita di Koni De Winter, ormai titolare fisso della squadra. 

0