Il Milan all’esame Fiorentina: servono punti a Firenze per approfittare di Inter-Napoli

Quello ottenuto dal Milan contro il Genoa è stato un pareggio interno che alla fine non ha lasciato il consueto amaro in bocca e questo, sostanzialmente, perché la compagine rossonera è andata molto più vicina alla sconfitta che alla vittoria.
Solo il rigore calciato alto da Stanciu, a un soffio dal triplice fischio finale, ha evitato alla squadra di Allegri quella che sarebbe stata una clamorosa battuta d’arresto; tuttavia, il succo del discorso è rimasto invariato: i meneghini, fin qui in campionato, hanno fatto una fatica enorme contro le ‘piccole’.
Il ventesimo turno imporrà al Diavolo la trasferta sul campo della Fiorentina che, almeno formalmente, visto il valore della rosa, piccola non è, ma che di fatto si presenta all’appuntamento come penultima forza del torneo.
Quella che andrà in scena al Franchi sarà una sfida che vedrà opposte squadre che, per motivi molto diversi tra loro, andranno a caccia di punti pesanti e se i viola dovranno tentare il colpo grosso per provare a rendere un po’ meno in salita la strada che porta alla salvezza, il Milan sarà chiamato non solo a mettere fieno in cascina per quello che è il suo obiettivo ufficiale (la qualificazione alla prossima Champions League), ma anche per approfittare di una giornata sulla carta favorevole.