Il Milan all’esame Fiorentina: servono punti a Firenze per approfittare di Inter-Napoli

Il Milan si presenta ai blocchi di partenza del ventesimo turno di campionato da seconda forza del torneo e distanziato di appena tre lunghezze dalla capolista Inter; tuttavia, la sua classifica sarebbe potuta essere ancora migliore se solo avesse tenuto un rendimento all’altezza contro le cosiddette piccole.

I numeri, da questo punto di vista, non mentono: la compagine rossonera ha ottenuto solo due punti contro le neopromosse Cremonese, Pisa e Sassuolo, nonostante le abbia affrontate tutte in casa, e non è andata oltre al pareggio contro Parma (nonostante due reti di vantaggio) e Genoa (ancora in casa), ovvero altre due squadre impegnate nella lotta per la permanenza in Serie A.

Vero è che è riuscito a battere Lecce, Verona e Cagliari, altre tre compagini costrette a viaggiare guardando lo specchietto retrovisore; tuttavia, non può bastare, tenendo conto che con un andamento più lineare sarebbe potuto presentarsi al giro di boa del torneo anche da capolista.