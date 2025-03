Il messaggio social di Frattesi ai tifosi dell'Inter: "Scusate se sembro spento, chi mi conosce sa cosa sta succedendo"

Il centrocampista nerazzurro ha firmato la rete del momentaneo 2-0 contro l'Udinese. E poi ha pubblicato un post criptico su Instagram.

Schierato dall'inizio, Davide Frattesi ha risposto presente. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Arnautovic, è stato proprio lui a realizzare la rete del raddoppio contro l'Udinese, gara che i nerazzurri hanno poi vinto per 2-1.

Frattesi, che in Nazionale aveva giocato solo pochi minuti, ha così sfruttato al meglio la chance che Simone Inzaghi gli ha concesso: il tecnico nerazzurro ha deciso di puntare su di lui in mezzo al campo e non su Barella, lasciato inizialmente in panchina per ragioni di turnover.

Ma dalla gioia in campo, con tanto di esultanza sfrenata, alla pubblicazione di un messaggio piuttosto criptico da parte di Frattesi sul proprio account Instagram il passo è stato piuttosto breve.