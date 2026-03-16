Il messaggio di Conte per restare al Napoli: "La storia dice che devo arrivare primo o secondo"

Conte ha ricordato che il suo accordo con il Napoli è nato con l’idea di costruire un ciclo.

“Ho firmato per tre anni, chiaramente il progetto sarebbe per tre anni. Quando sono arrivato ho detto che quando andrò via ci saranno fondamenta solide, perché il Napoli deve lottare per cose importanti”, ha spiegato il tecnico azzurro.

L’allenatore non ha nascosto il desiderio di proseguire il percorso con il club.

“Qui mi trovo benissimo, la voglia sarebbe quella di continuare. Se ci saranno i presupposti continueremo senza problemi”, ha aggiunto, ribadendo però di non voler fare pressioni contrattuali sulla società.

Conte ha sottolineato di non legare il proprio futuro al contratto e di voler affrontare la situazione con serenità nel confronto con il presidente.