Il messaggio di Conte per restare al Napoli: "La storia dice che devo arrivare primo o secondo"

Il futuro di Antonio Conte al Napoli resta uno dei temi centrali della stagione azzurra. Dopo la partita contro il Lecce, il tecnico è intervenuto in conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona affrontando apertamente la questione della sua permanenza.
Conte ha ribadito di aver firmato un contratto triennale con il club e di trovarsi molto bene a Napoli, sottolineando però che il proseguimento del rapporto dipenderà dalla presenza dei presupposti tecnici per continuare a competere ai massimi livelli.
Il confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis è già previsto e servirà a chiarire le prospettive del progetto.