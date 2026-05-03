Il Mattino - Lukaku torna a Castel Volturno: lunedì sera sarà a Napoli, atteso un confronto con Conte

Finalmente, riecco Romelu Lukaku. Stavolta in maniera definitiva. Come scrive Il Mattino, il centravanti belga è pronto a mettere un punto a settimane di tensione e a ripresentarsi in Italia per ricominciare gli allenamenti con il Napoli.
Lukaku tornerà nel nostro paese dal Belgio domani sera, lunedì 4. Non si vede ormai dal 20 aprile, da quando cioè si è visto a Castel Volturno per qualche ora, rientrando successivamente in patria - stavolta con autorizzazione - per completare il proprio recupero.
Certo, andrà compreso in che modo il Napoli e Lukaku proveranno a ricucire un rapporto ora pieno di crepe. Ed è proprio questo il vero nocciolo della questione.