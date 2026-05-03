Il Mattino - Lukaku torna a Castel Volturno: lunedì sera sarà a Napoli, atteso un confronto con Conte

Prima di Napoli-Milan del 6 aprile, anche il direttore sportivo Giovanni Manna aveva parlato del caso Lukaku. E anche lui aveva utilizzato toni tutt'altro che morbidi nei confronti dell'ex centravanti interista.

"Noi avremmo voluto confrontarci e parlarne con lui a Napoli, non è avvenuto e non siamo contenti. Però il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto. Ora è superfluo parlare di questo. Romelu penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze. Ma ora pensiamo ad altro, abbiamo giocatori importanti, oggi gioca Giovane e avanti così".

Andrà così compreso come il Napoli e Conte gestiranno la situazione dopo il rientro di Lukaku. E anche questo è un aspetto da non sottovalutare.