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Romelu Lukaku Napoli 2025-2026Getty Images
Stefano Silvestri

Il Mattino - Lukaku torna a Castel Volturno: lunedì sera sarà a Napoli, atteso un confronto con Conte

Serie A
Napoli
R. Lukaku

Il centravanti è pronto a rientrare in Italia dal Belgio dopo settimane di tensione assoluta e ricomincerà ad allenarsi con la squadra. Ma dovrà dare spiegazioni al proprio allenatore.

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Finalmente, riecco Romelu Lukaku. Stavolta in maniera definitiva. Come scrive Il Mattino, il centravanti belga è pronto a mettere un punto a settimane di tensione e a ripresentarsi in Italia per ricominciare gli allenamenti con il Napoli.

Lukaku tornerà nel nostro paese dal Belgio domani sera, lunedì 4. Non si vede ormai dal 20 aprile, da quando cioè si è visto a Castel Volturno per qualche ora, rientrando successivamente in patria - stavolta con autorizzazione - per completare il proprio recupero.

Certo, andrà compreso in che modo il Napoli e Lukaku proveranno a ricucire un rapporto ora pieno di crepe. Ed è proprio questo il vero nocciolo della questione.

  • RIECCO LUKAKU

    Lunedì sera Lukaku atterrerà all'aeroporto di Capodichino dal Belgio. E il giorno successivo si recherà a Castel Volturno, nel centro sportivo del Napoli, per ricominciare gli allenamenti. Anche se prima di tutto dovrà incontrare lo staff medico partenopeo per proseguire il proprio recupero dall'infortunio all'anca che da settimane, dopo l'effimera gioia di Verona, gli sta complicando la vita.

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  • ATTESO UN CONFRONTO CON CONTE

    Come sottolinea il quotidiano, "qualcosa dovrà dirsi con il suo mentore, spiegarsi, magari giustificarsi per quella mattina in cui neppure ha voluto incontrarlo".

    Il mentore in questione è Antonio Conte, di cui Lukaku è un pupillo sia dai tempi dell'Inter ma che è rimasto spiazzato e deluso dal comportamento del proprio centravanti, come spiegato a chiare lettere dopo Napoli-Cremonese della scorsa settimana:

    "Non ho avuto l'opportunità di parlare con lui. So che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro. Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta. Questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato un saluto o un messaggio. Si cerca di capire un po' tutti e nessuno si sforza di capire l'allenatore".

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  • IL RAPPORTO COL NAPOLI

    Prima di Napoli-Milan del 6 aprile, anche il direttore sportivo Giovanni Manna aveva parlato del caso Lukaku. E anche lui aveva utilizzato toni tutt'altro che morbidi nei confronti dell'ex centravanti interista.

    "Noi avremmo voluto confrontarci e parlarne con lui a Napoli, non è avvenuto e non siamo contenti. Però il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto. Ora è superfluo parlare di questo. Romelu penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze. Ma ora pensiamo ad altro, abbiamo giocatori importanti, oggi gioca Giovane e avanti così".

    Andrà così compreso come il Napoli e Conte gestiranno la situazione dopo il rientro di Lukaku. E anche questo è un aspetto da non sottovalutare.

  • FINIRÀ AI MARGINI?

    Come scrive ancora Il Mattino, nonostante il ritorno di Lukaku sia ormai alle porte "incombe sempre il rischio della mannaia dell'esclusione da qui alla fine del campionato dalle convocazioni".

    Conte, insomma, potrebbe decidere di tenere Lukaku ai margini nelle tre partite restanti del campionato. Ma è "una valutazione che il club azzurro farà nei prossimi giorni". Di certo, il caso continua a essere spinosissimo.

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