Il Marsiglia punta sull'ex stella del Newcastle come prossimo allenatore di Mason Greenwood dopo l'addio di Roberto De Zerbi
Il Marsiglia cambia panchina
Il Marsiglia ha sollevato De Zerbi dal suo incarico a metà settimana, sulla scia della pesante sconfitta per 5-0 subita dal club contro il PSG nel fine settimana. Dopo la partita, l'ex allenatore del Brighton ha criticato aspramente i suoi giocatori.
De Zerbi ha dichiarato: "È un momento difficile... abbiamo fatto una buona prestazione contro il Rennes e il Lens, e poi è stata la disperazione totale. Ancora una volta, chiedo scusa ai tifosi".
Ha aggiunto: "Non sono nella testa dei giocatori, non so cosa stia succedendo.
Ci siamo preparati al meglio per la partita. Ma chiaramente non ci siamo preparati bene. Dobbiamo capire perché. Perché andiamo a Bruges e giochiamo così? Perché veniamo qui e giochiamo così? E perché giochiamo partite completamente diverse contro Lens e Rennes?"
Ha anche detto che avrebbe parlato con il consiglio di amministrazione, e alla fine di quella conversazione avrebbe lasciato il suo ruolo. Ha concluso: "Parleremo con [il direttore sportivo Medhi] Benatia e Longoria per capire cosa possiamo fare. Perché queste sconfitte fanno male, soprattutto a Parigi, soprattutto in questo modo".
Beye ricercato dall'OM
Mentre Mason Greenwood ha perso uno dei suoi mentori, secondo Le Parisien il club sembra essere vicino a trovare un sostituto. Beye ha giocato per il Marsiglia tra il 2003 e il 2007 e attualmente allena il Rennes. La scorsa settimana, la sua squadra ha perso 3-0 contro quella di De Zerbi, ma potrebbe tornare presto al Velodrome. Il Marsiglia non sembra avere molte opzioni, il che significa che la nomina potrebbe essere decisa in tempi relativamente brevi.
In una dichiarazione rilasciata dopo il licenziamento di De Zerbi si legge: "L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, hanno annunciato la fine della loro collaborazione di comune accordo. A seguito di discussioni tra tutte le parti interessate nella gestione del club - il proprietario, il presidente, il direttore sportivo e l'allenatore - è stato deciso di apportare un cambiamento alla guida della prima squadra.
Si è trattato di una decisione collettiva difficile, presa dopo un'attenta valutazione nell'interesse del club, al fine di rispondere alle sfide sportive di fine stagione. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua serietà, particolarmente evidenti nel secondo posto conquistato dalla squadra nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera".
L'impatto di De Zerbi su Greenwood
Greenwood ha segnato 22 gol in questa stagione e De Zerbi sostiene che il giocatore sia diventato "più umano" nella Ligue 1.
Ha dichiarato: "Abbiamo sempre bisogno di un Greenwood come quello che abbiamo visto nelle ultime partite. È un Greenwood di livello mondiale. Perché oltre a ciò che gli hanno insegnato sua madre e suo padre, sta diventando un giocatore completo. Anche lui ha attraversato momenti difficili, ma non se n'è andato ed è rimasto qui. Ha capito che gli dicevamo certe cose per il suo bene e per il bene dell'OM".
De Zerbi ha aggiunto: "Spero che continui così. Gli ricordo costantemente che deve andare avanti in questo modo e che è soprattutto per il suo bene. Perché lo vedo anche un po' più umano. A volte sorride, parla un po' di più. È meno introverso di prima. E questa è una cosa positiva. Ora tutti possono apprezzare Greenwood ancora di più rispetto a prima".
Cosa succederà dopo?
Il Marsiglia affronterà lo Strasburgo sabato e al momento non è chiaro se il club riuscirà a trovare un sostituto di De Zerbi prima del calcio d'inizio. Attualmente la squadra è quarta in Ligue 1, a 12 punti dalla capolista PSG dopo la pesante sconfitta subita.
