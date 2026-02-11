Il Marsiglia punta sull'ex stella del Newcastle come prossimo allenatore di Mason Greenwood dopo l'addio di Roberto De Zerbi

Il Marsiglia ha sollevato De Zerbi dal suo incarico a metà settimana, sulla scia della pesante sconfitta per 5-0 subita dal club contro il PSG nel fine settimana. Dopo la partita, l'ex allenatore del Brighton ha criticato aspramente i suoi giocatori.

De Zerbi ha dichiarato: "È un momento difficile... abbiamo fatto una buona prestazione contro il Rennes e il Lens, e poi è stata la disperazione totale. Ancora una volta, chiedo scusa ai tifosi".

Ha aggiunto: "Non sono nella testa dei giocatori, non so cosa stia succedendo.

Ci siamo preparati al meglio per la partita. Ma chiaramente non ci siamo preparati bene. Dobbiamo capire perché. Perché andiamo a Bruges e giochiamo così? Perché veniamo qui e giochiamo così? E perché giochiamo partite completamente diverse contro Lens e Rennes?"

Ha anche detto che avrebbe parlato con il consiglio di amministrazione, e alla fine di quella conversazione avrebbe lasciato il suo ruolo. Ha concluso: "Parleremo con [il direttore sportivo Medhi] Benatia e Longoria per capire cosa possiamo fare. Perché queste sconfitte fanno male, soprattutto a Parigi, soprattutto in questo modo".