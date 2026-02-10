Il Manchester United potrebbe strappare Vinicius Junior al Real Madrid se Michael Carrick ottenesse il posto di allenatore a tempo indeterminato, sostiene Louis Saha.

Lo United deve ancora decidere a chi affidare il prossimo budget per il calciomercato, con Carrick nominato ad interim fino alla fine della stagione 2025-26. Ha guidato la squadra a quattro vittorie consecutive contro Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham.

Saha, che un tempo ha giocato al fianco di Carrick all'Old Trafford, ritiene che il suo ex compagno di squadra dovrebbe essere preso in considerazione per il posto di allenatore a tempo indeterminato, anche se nella rosa dei candidati figurano anche Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane.

Saha ha aggiunto: "Mi piacerebbe vedere Michael avere questa opportunità. Ha fatto un ottimo lavoro. È un ragazzo molto diligente, ma anche umile. Al momento i risultati gli danno ragione, ma non solo i risultati: il modo in cui la squadra gioca e si comporta, tutti possiamo vedere immediatamente il cambiamento. Ha avuto il maggiore impatto dopo Sir Alex Ferguson.

"Lui fornisce una risposta alla domanda sul prossimo allenatore. Penso che debbano prendere in considerazione Carrick molto, molto, molto seriamente.

“Sappiamo che le aspettative sono molto alte e a volte i club hanno determinati tipi di conversazioni e vogliono vedere un piano a lungo termine. Vedono questo come un periodo in cui tutto sta andando bene per Carrick? Chissà come reagirà quando sarà sottoposto a una pressione maggiore. Quindi forse ha bisogno di essere messo alla prova in questo senso per essere preso in considerazione per il ruolo a tempo pieno. Non lo so.

Quello che vedo è che lui capisce il DNA del club, ha subito pressioni, forse non come allenatore ma come giocatore, capisce come hanno reagito in passato quegli allenatori perché faceva parte dello staff tecnico. Quindi capisce. Non è un novellino. Quindi penso che meriti la sua posizione, ma quando entrano in gioco nomi come Ancelotti e Zidane, è tutta un'altra storia”.