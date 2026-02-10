Getty/GOAL
Il Manchester United potrebbe strappare Vinicius Junior al Real Madrid se Michael Carrick ottenesse il posto di allenatore a tempo indeterminato, sostiene Louis Saha.
Pubblicità
I boss ad interim prendono le decisioni a Madrid e Manchester
La superstar brasiliana Vinicius sembra essere più felice nella capitale spagnola rispetto a quando era allenato da Xabi Alonso, con cui aveva avuto dei contrasti; Alvaro Arbeloa sta ora supervisionando gli affari della prima squadra in qualità di allenatore ad interim.
Lo United ha il proprio allenatore ad interim al timone, Carrick, e si è riportato in corsa per la qualificazione alla Champions League. Il ritorno nella massima competizione europea renderebbe più facile per i Red Devils attirare i migliori talenti, offrendo al contempo una spinta tempestiva alle casse del club.
- Getty
Il Manchester United riuscirà a strappare Vinicius Jr al Real Madrid?
Mentre si parla della possibile partenza di Vinicius dal Real Madrid, che potrebbe trasferirsi nella Saudi Pro League, l'ex attaccante dello United Saha ha dichiarato ad aceodds.com che il sudamericano potrebbe approdare in Premier League: "Niente è troppo grande quando il Manchester United gioca come sta giocando. Può attrarre qualsiasi grande nome.
Vinicius è ovviamente un candidato al Pallone d'Oro, sicuramente qualcuno che vuole brillare, che vuole giocare in Champions League. Lo so perché vuole vincere trofei individuali. Chissà, potrebbe essere una combinazione molto interessante: la squadra che vediamo settimana dopo settimana con Carrick, che gioca un calcio molto attraente. Quindi potrebbe fornire una nuova piattaforma per un giocatore come Vinicius Jr.".
- PubblicitàPubblicità
Il prossimo allenatore del Manchester United: Carrick rivendica il suo diritto
Lo United deve ancora decidere a chi affidare il prossimo budget per il calciomercato, con Carrick nominato ad interim fino alla fine della stagione 2025-26. Ha guidato la squadra a quattro vittorie consecutive contro Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham.
Saha, che un tempo ha giocato al fianco di Carrick all'Old Trafford, ritiene che il suo ex compagno di squadra dovrebbe essere preso in considerazione per il posto di allenatore a tempo indeterminato, anche se nella rosa dei candidati figurano anche Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane.
Saha ha aggiunto: "Mi piacerebbe vedere Michael avere questa opportunità. Ha fatto un ottimo lavoro. È un ragazzo molto diligente, ma anche umile. Al momento i risultati gli danno ragione, ma non solo i risultati: il modo in cui la squadra gioca e si comporta, tutti possiamo vedere immediatamente il cambiamento. Ha avuto il maggiore impatto dopo Sir Alex Ferguson.
"Lui fornisce una risposta alla domanda sul prossimo allenatore. Penso che debbano prendere in considerazione Carrick molto, molto, molto seriamente.
“Sappiamo che le aspettative sono molto alte e a volte i club hanno determinati tipi di conversazioni e vogliono vedere un piano a lungo termine. Vedono questo come un periodo in cui tutto sta andando bene per Carrick? Chissà come reagirà quando sarà sottoposto a una pressione maggiore. Quindi forse ha bisogno di essere messo alla prova in questo senso per essere preso in considerazione per il ruolo a tempo pieno. Non lo so.
Quello che vedo è che lui capisce il DNA del club, ha subito pressioni, forse non come allenatore ma come giocatore, capisce come hanno reagito in passato quegli allenatori perché faceva parte dello staff tecnico. Quindi capisce. Non è un novellino. Quindi penso che meriti la sua posizione, ma quando entrano in gioco nomi come Ancelotti e Zidane, è tutta un'altra storia”.
- (C)Getty Images
La corsa alle prime quattro: il Manchester United punta alla quinta vittoria consecutiva
Saha è piacevolmente sorpreso di vedere Carrick intraprendere la carriera di allenatore, poiché quando lavoravano insieme come giocatori non avrebbe mai immaginato che l'ex calciatore della nazionale inglese avrebbe seguito quella strada.
Tuttavia, ha trascorso del tempo nello staff tecnico di José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer prima di mettersi in proprio al Middlesbrough. Il posto più ambito della Premier League è ora occupato, con lo United pronto a tornare in campo martedì per la trasferta contro il West Ham, squadra a rischio retrocessione.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità