Il Manchester United esonera Amorim: decisione presa e comunicato ufficiale, addio al portoghese dopo 14 mesi

Il Manchester United ha deciso di esonerare Ruben Amorim dopo 14 mesi alla guida della squadra, ponendo fine all’esperienza del tecnico portoghese con effetto immediato.
La decisione è stata presa dalla società britannica dopo il pareggio per 1-1 contro il Leeds a Elland Road, risultato che lascia i Red Devils al sesto posto in Premier League dopo 20 giornate.
La scelta è maturata all’interno del gruppo dirigente del club, in un contesto segnato da rapporti deteriorati e da un progetto tecnico mai pienamente condiviso.