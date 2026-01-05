Il Manchester United esonera Amorim: decisione presa e comunicato ufficiale, addio al portoghese dopo 14 mesi

Sotto la guida di Amorim, il Manchester United ha vissuto la peggior stagione di Premier League della propria storia recente, chiudendo al 15° posto con 42 punti.

Eliminazioni premature in FA Cup e Carabao Cup e la sconfitta nella finale di Europa League contro il Tottenham hanno completato una stagione senza trofei e senza qualificazione europea per la prima volta dal 2014.

Anche l’avvio dell’attuale campionato è stato il peggiore dal 1992/93, con soli sette punti nelle prime sei giornate.